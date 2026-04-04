¿Sin plan este fin de semana? Esta cinta domina los cines de México hoy

¿Te quedaste en la ciudad esta Semana Santa y no sabes qué hacer hoy? Olvídate del aburrimiento, hay un fenómeno cinematográfico arrasando en las salas que se perfila como el mejor plan para escapar de la rutina sin salir de tu ciudad. ¡Tienes que verlo ya mismo!

El fenómeno que domina la taquilla nacional en 2026

Según los últimos reportes oficiales publicados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), hay un título que está acaparando absolutamente todas las miradas en este preciso momento. Se trata de la exitosa película "Proyecto Fin del Mundo", una cinta que ha logrado conectar de manera increíble con el público mexicano durante estos días de descanso.

Las cifras más recientes, respaldadas por la reconocida medidora internacional ComScore, no mienten en lo absoluto: tan solo en su última semana de exhibición, esta superproducción logró recaudar la impresionante cantidad de 50.7 millones de pesos. Esto demuestra claramente que los espectadores no dudan ni un segundo en llenar las butacas cuando hay una propuesta de gran calidad visual.

Pero el éxito arrollador de esta producción no se detiene ahí, ya que su acumulado en taquilla asciende a 119.4 millones de pesos, consolidándose rápidamente como el evento fílmico imperdible de la actual temporada. Más de 562 mil asistentes han acudido a disfrutar de esta experiencia, confirmando con gran entusiasmo que el séptimo arte sigue siendo el rey indiscutible del entretenimiento.

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¿Por qué es el plan perfecto para los tapatíos hoy?

Para quienes vivimos no salieron de vacaciones de Semana Santa, la ciudad ofrece una tranquilidad verdaderamente envidiable. Las calles tienen mucho menos tráfico vehicular y las plazas comerciales se vuelven espacios sumamente accesibles, creando el escenario ideal para organizar una salida relajada y muy divertida con toda la familia o con tus mejores amigos.

Tanto Cinépolis como Cinemex han reportado una afluencia constante pero bastante cómoda en sus principales complejos ubicados a lo largo del Área Metropolitana de Guadalajara. Esto significa que puedes disfrutar de "Proyecto Fin del Mundo" con la mejor calidad de imagen y sonido, comprando tus boletos sin tener que soportar las filas interminables que se forman habitualmente en otras épocas del año.

La otra opción infaltable es la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la cual ofrece esta y otras funciones imperdibles que son parte de la oferta cultural y de entretenimiento de la ciudad.

Además, este notable repunte en la asistencia reafirma la tendencia sumamente positiva que Canacine ha venido reportando con gran entusiasmo desde el año pasado. La industria de la exhibición en nuestro país sigue creciendo a paso firme, y el público demuestra un apetito voraz por producciones que ofrezcan una verdadera vía de escape y muchísima diversión garantizada para todas las edades.

Por segunda semana consecutiva, "Proyecto fin del mundo" es la película más vista en México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

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Tips rápidos para tu visita al cine en estas vacaciones

Si ya te convenciste de que este es el mejor plan para tu día libre, aquí te dejamos una lista de recomendaciones clave. Sigue estos útiles consejos prácticos para que tu experiencia sea absolutamente perfecta y le saques el máximo provecho a tu salida en esta hermosa temporada vacacional de primavera, compartiendo momentos inolvidables junto a todos tus seres queridos:

Compra tus boletos en línea : Evita cualquier contratiempo innecesario y asegura tu lugar en la sala descargando la aplicación oficial de tu cine favorito. De esta manera, podrás elegir los mejores asientos desde la comodidad de tu celular y llegar directo a la función sin tener que pasar por la taquilla física del complejo comercial, ahorrando un tiempo muy valioso.

: Evita cualquier contratiempo innecesario y asegura tu lugar en la sala descargando la aplicación oficial de tu cine favorito. De esta manera, podrás elegir los mejores asientos desde la comodidad de tu celular y llegar directo a la función sin tener que pasar por la taquilla física del complejo comercial, ahorrando un tiempo muy valioso. Aprovecha los combos de temporada : Revisa detenidamente las promociones especiales que las dulcerías ofrecen durante estos días festivos. Muchas veces puedes encontrar descuentos exclusivos en palomitas y refrescos si pagas con ciertas tarjetas bancarias participantes o si eres miembro activo de sus atractivos programas de lealtad y recompensas, diseñados especialmente para consentir a los clientes frecuentes y cinéfilos de corazón.

: Revisa detenidamente las promociones especiales que las dulcerías ofrecen durante estos días festivos. Muchas veces puedes encontrar descuentos exclusivos en palomitas y refrescos si pagas con ciertas tarjetas bancarias participantes o si eres miembro activo de sus atractivos programas de lealtad y recompensas, diseñados especialmente para consentir a los clientes frecuentes y cinéfilos de corazón. Llega con tiempo para estacionarte: Aunque nuestra hermosa ciudad está mucho más tranquila de lo habitual, los estacionamientos de las plazas principales pueden tener ligeros picos de afluencia justo antes de las funciones estelares. Llega al menos 20 minutos antes para comprar tus snacks con calma, ubicar tu sala sin prisas y no perderte los emocionantes avances de los próximos estrenos mundiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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