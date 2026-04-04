Shiloh Jolie debuta en K-pop y es igualita a Angelina

Sin duda, Shiloh Jolie se ganó la lotería de la genética : hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, su rostro muestra una belleza que va de lo clásico a lo exótico.

Shiloh Jolie, de 19 años, la mayor parte de su vida se mantuvo lejos de los reflectores que han acompañado a su familia prácticamente desde que nació. Pero bastaron unos segundos en pantalla para cambiar eso. Su aparición en un video de K-pop no solo marcó su debut en la industria, también detonó una reacción inmediata : el inevitable —y ahora viral— parecido con su madre, Angelina Jolie.

La joven aparece en el teaser del tema “What’s a Girl to Do”, de la cantante surcoreana Dayoung. El clip dura menos de medio minuto, pero fue suficiente para que redes sociales y medios coincidieran en algo: es imposible no ver en ella los rasgos de Angelina en sus años más jóvenes.

Cabello recogido, mirada intensa, labios marcados y una estética que remite directamente a los noventa. Para muchos, fue como ver una versión contemporánea de la actriz en la época de “Lara Croft” . La comparación no tardó en instalarse: “igual a su mamá”, “estamos viendo doble”, “es Angelina otra vez”, repitieron usuarios en distintas plataformas.

Pero más allá del parecido —que terminó por acaparar la conversación—, el debut de Shiloh tiene otra lectura. No llegó al video por su apellido, como es la tendencia actual de los llamados nepo babies.

De acuerdo con la productora detrás del proyecto, la joven fue seleccionada tras una audición abierta en Estados Unidos, en la que participó como cualquier otra bailarina. De hecho, el equipo no sabía que era hija de Jolie hasta después de terminar el rodaje.

Sin duda, su presencia en el video no es casual. Desde hace años, ha construido un perfil discreto pero constante dentro del baile . Entrenamientos en estudios como el Millennium Dance Complex, videos virales y el reconocimiento de coreógrafos han ido delineando una ruta que ahora parece tomar forma pública.

En el teaser, su participación es breve pero clara: aparece integrada a una coreografía junto a otros bailarines, con una seguridad escénica que sugiere que no es su primera vez frente a una rutina exigente.

El lanzamiento completo del video está previsto para el 7 de abril, pero el adelanto ya cumplió su función: poner su nombre en conversación global.

SV