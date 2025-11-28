Dua Lipa podría cantar 'Querida' de Juan Gabriel durante su gira en México

La artista albanesa de 30 años, Dua Lipa, llegará a México como parte de su gira Radical Optimism World Tour el próximo 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, y como su concierto está cada vez más cerca ha comenzado a circular el rumor de que la cantante podría rendir tributo al Divo de Juárez, con una de sus más icónicas canciones: “Querida”.

Lo anterior ocurre luego de que la intérprete de “Don’t Start Now” cantara una serie de canciones icónicas en español en cada país que visita durante su gira, como lo fue “Tu falta de querer” de Mon Laferte que cantó en Santiago de Chile,Chile, y “De música ligera” de Soda Stereo en Buenos Aires, Argentina.

Aunque hasta el momento solo se trata de un rumor sobre que Dua Lipa cante “Querida” de Juan Gabriel, los señalamientos de que podría pasar han cobrado más fuerza en redes sociales luego de que la información fue compartida por el portar Top Music Universe, además de que, según dicho medio, el equipo de la cantante solicitó los derechos para poder cantarla en la capital del país.

Por ello, en caso de que Dua Lipa sí intérprete a Juan Gabriel, todavía falta conocer qué otras canciones de grandes artistas mexicanos podría cantar, ya que como mencionamos son tres fechas las que estará en nuestro país.

En redes sociales los fans han solicitado a la artista que cante las canciones de “Rosa pastel” de Belanova, “Como la flor” de Selena Quintanilla y “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel.

