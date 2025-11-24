Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 24 al 30 de noviembre

El Auditorio Telmex se llenará de luz, color, fiesta y diversión esta semana con la llegada de algunos de los artistas musicales más reconocidos del moment o, quienes ofrecerán presentaciones cargadas de talento y grandes éxitos para todos los asistentes.

Desde regional mexicano hasta pop y baladas, uno de los recintos más icónicos de Guadalajara abrirá sus puertas para recibir a exponentes muy esperados , junto a sus miles de fanáticos que buscan vivir una noche inolvidable.

Con casi 20 años al servicio del público, e l Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los espacios más representativos y cotizados de la ciudad. Su escenario ha sido testigo de actuaciones memorables de figuras como Luis Miguel, Chayanne, Mon Laferte, Alejandro Fernández y muchos otros artistas que han marcado época.

Gracias a ello, semana tras semana este recinto se esfuerza por mantener su título como uno de los favoritos de la Perla Tapatía, trayendo bandas y cantantes para todo tipo de gustos y estilos, capaces de encender hasta el último rincón del auditorio.

Por eso, si aún no tienes planes para disfrutar al máximo esta semana, a continuación te compartimos la lista completa de eventos que podrás disfrutar en Guadalajara del 24 al 30 de noviembre.

¿Quiénes se presentarán en el Auditorio Telmex esta semana?

Entre los espectáculos que encenderán el Auditorio Telmex se encuentra Apocalyptica, quienes llegarán con su propuesta sinfónica y poderosa, combinando metal y virtuosismo en una noche donde los violonchelos serán protagonistas. Su presentación está programada para las 21:00 horas y promete envolver al público en una experiencia intensa y única. Los boletos van de $600 a $2 mil 200.

Con su estilo poderoso y una puesta en escena siempre impactante, Apocalyptica brindará una experiencia única. INSTAGRAM/@apocalypticaofficial

Por su parte, Manuel Medrano volverá al recinto para cautivar con su voz suave y sus letras cargadas de romanticismo. El artista colombiano llenará el escenario de calidez y emoción en un concierto que promete ser íntimo y vibrante. El inicio está previsto para las 21:00 horas, con boletos entre $990 y $2 mil 280.

La semana continuará con la presencia de Edén Muñoz, quien ofrecerá tres noches consecutivas en las que compartirá los temas que lo han llevado a convertirse en una de las voces más destacadas del regional mexicano. Cada función, pautada para las 21:00 horas, combinará sentimiento, energía y una conexión especial con el público. Los accesos van desde $400 hasta $3 mil 600.

Edén Muñoz regresa a Guadalajara para encender el escenario con sus éxitos más queridos. INSTAGRAM/@edenmunoz

Para cerrar con broche de oro, Los Auténticos Decadentes regresarán a Guadalajara con un show cargado de fiesta, nostalgia y esa chispa festiva que ha marcado su trayectoria por décadas. Su presentación, programada para las 21:00 horas, promete convertir el auditorio en un coro masivo entre bailes y clásicos inolvidables. Los boletos están disponibles entre $300 y $ mil 400.

Entre luces, voces y emociones compartidas, cada presentación promete dejar huella en los asistentes y reafirmar el papel del auditorio como uno de los espacios más emblemáticos de la capital de Jalisco.

