Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa consolidándose como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han marcado generaciones. Esta combinación de contenidos exclusivos, franquicias de gran impacto y títulos emblemáticos ha fortalecido su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Con un modelo que integra estrenos recientes, producciones originales y películas icónicas, la plataforma actualiza cada semana el listado de los títulos más reproducidos por sus suscriptores, un termómetro que permite observar las preferencias actuales del público y la vigencia de las historias que forman parte del sello Disney.

Este ranking semanal refleja no solo la permanencia y fuerza de los clásicos animados, sino también el alcance de las nuevas propuestas que logran conectar con audiencias de distintas edades. La plataforma apuesta por un equilibrio entre nostalgia y novedad, estrategia que ha demostrado ser clave para mantener su relevancia global.

En un entorno donde las plataformas compiten por producir contenido original y retener a sus usuarios, Disney+ se posiciona como uno de los jugadores más sólidos del mercado gracias a su capacidad para ofrecer estrenos constantes, franquicias consolidadas y producciones familiares que suelen tener un alto nivel de reproducción.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Zootopia

La metrópoli Zootopía es una ciudad de mamíferos, donde muchos animales viven y se desarrollan. Allí, la optimista agente Judy Hopps se convierte en la primera conejita de un cuerpo policial compuesto por animales duros y enormes. Judy está decidida a demostrar su valentía y se mete en un caso con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador.

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Toy Story

Woody, el juguete favorito de Andy, se siente amenazado por la inesperada llegada de Buzz Lightyear, el guardián del espacio.

DISNEY+

Zootopia 2: Una Mirada Especial

Zootopia cambiará para ssssiempre...

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Toy Story 3

Woody, Buzz y el resto de los juguetes terminan en una guardería después de que Andy se vaya a la universidad.

Toy Story 2

Buzz Lightyear y sus amigos planean una misión de rescate cuando un inescrupuloso coleccionista de juguetes roba a Woody.

Avatar: El Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Toy Story 4

Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Sin embargo, ahora descubrirá lo grande que puede ser el mundo para un juguete cuando el pequeño Forky se convierta en su nuevo compañero de habitación y se embarquen en una aventura que no olvidarán jamás durante un viaje por carretera.

Avengers Engame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

