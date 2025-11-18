Shiky de LCDLFM termina en terapia intensiva por infección de muela

La repentina noticia del ingreso hospitalario de Clement Rodríguez Calderón, conocido en el medio artístico como "Shiky", ha suscitado gran preocupación entre sus seguidores y dentro del ámbito del entretenimiento. El conductor español, quien se destacó como finalista en la tercera edición de La casa de los famosos México, tuvo que ser internado de urgencia debido a serias complicaciones de salud.

La periodista Ana María Alvarado y el medio TVNotas fueron los encargados de difundir los detalles iniciales de la situación. La información revelada apuntó a que el empeoramiento en la condición de Shiky se debió a una infección de origen dental. Dicha infección escaló rápidamente, obligando a su ingreso a la unidad de terapia intensiva e, incluso, requiriendo su intubación.

La gravedad de la infección y la intervención quirúrgica

El problema de salud se originó con una muela infectada que, de acuerdo con los datos recabados por TVNotas, se propagó hacia la garganta. Esta expansión motivó su traslado inmediato a un centro médico.

La gravedad del cuadro clínico llevó a que el presentador fuera sometido a una intervención quirúrgica el domingo 16 de noviembre. A pesar de que el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos, el equipo médico optó por mantenerlo bajo observación en terapia intensiva como medida cautelar, según se informó a la misma revista.

La alerta sobre la seriedad de su estado se elevó cuando la periodista Ana María Alvarado, durante una transmisión en vivo, detalló que la vida de Shiky estaba en riesgo a causa de las secuelas de la infección dental. Alvarado explicó:

“Por una infección en una muela, mal cuidada... esas infecciones si no se atienden a tiempo viajan a otras partes; la infección le viajó a la garganta”.

La periodista precisó que el equipo médico tuvo que intubarlo, y aprovechó para solicitar a la audiencia que elevara una plegaria por su restablecimiento:

“Lo tuvieron que intubar... Les pido una oración para Shiky, que salga bien de su operación. Cuando uno oye intubado se asusta uno, esperemos que solo sea parte del procedimiento y que después de la operación salga bien de salud”.

Además, Ana María Alvarado hizo hincapié en la importancia de no postergar la atención a cualquier dolencia dental, alertando sobre los peligros de no tratar estas afecciones a tiempo:

“A veces no te duele tanto, pero hay que ir al dentista para ver este tipo de infecciones; a veces se te picó la muela y no fuiste a tiempo, en fin, puede ser por mil razones, pero créanme que sí está bastante delicado de salud Shiky”.

Mensaje de tranquilidad del wquipo de trabajo

En contraste con las primeras noticias, la agencia de representación y el equipo laboral de Shiky emitieron un comunicado para aclarar la situación, confirmando que la hospitalización se produjo por una "cirugía preventiva" derivada de la infección dental que se había extendido al oído y la garganta.

El texto de su equipo enfatiza que la operación fue un éxito y que Clement se encuentra estable y fuera de peligro:

“Noticia que confirmamos, Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”.

A pesar de que inicialmente la familia y el equipo no habían ofrecido declaraciones, trascendió la solicitud de oraciones por la pronta mejoría del presentador. En el mismo mensaje, tanto Shiky como su pareja, Abraham, manifestaron su reconocimiento por el apoyo:

“A todos los que se han tomado el tiempo y preocupación, GRACIAS, por sus mensajes y buenos deseos, de corazón Shiky y Abraham. Toda noticia de evolución les estaremos informando”.

La agencia se comprometió a mantener al día a los seguidores sobre la evolución de su estado.

El impacto en sus seguidores

La información sobre la hospitalización e intubación del concursante conmovió especialmente a la comunidad que lo apoyó durante su participación en La casa de los famosos México, donde se ganó el afecto del público por su carisma y forjó una sólida base de admiradores. Su conocida amistad con figuras como Dalilah Polanco es uno de los momentos más recordados de su paso por el reality de Televisa.

Actualmente, el personal médico mantiene una vigilancia constante sobre Shiky para evitar cualquier complicación posterior. Sus colegas y la comunidad de seguidores se mantienen a la expectativa de nuevos comunicados acerca de su restablecimiento.

