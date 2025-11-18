Estamos a tan solo unos días de conocer a Miss Universo 2025. Pero antes de poder disfrutar la gran final del certamen de belleza internacional se realizará la semifinal de la competición. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la fecha, hora y transmisión para que puedas apoyar la participación de la mexicana Fátima Bosch, quien parte como una de las favoritas.

La recta final ha comenzado. Bosch y algunas contendientes han tenido que reponerse de las distintas polémicas que se han presentado en esta edición. El calendario de actividades ya tiene en el horizonte la corona.

¿Cuándo y a qué hora será la semifinal de Miss Universo 2025?

La semifinal de Miss Universo 2025 está programada para el día 19 de noviembre de 2025 en horario local. Sin embargo, el desfase horario entre México y Tailandia implica que esta parte de la competición comience a las 06:00 horas del tiempo del Centro de México.

Para ver la transmisión en directo lo más útil será revisar el canal oficial de Miss Universo en YouTube. Si bien aún no se ha anunciado nada con respecto al streaming e espera que este sea gratuito y disponible a nivel mundial.

La otra opción que puedes revisar es en las páginas de Facebook e Instagram de Miss Universo 2025, sin embargo, el formato más propicio vendrá de YouTube.

En esta semifinal verás una serie de entrevistas y el desfile en traje de baño, además de otro desfile con traje de noche.

Tras el desempeño de las competidoras, se elegirá a 30 semifinalistas que serán evaluadas por su elegancia, comunicación y desempeño en entrevistas.

