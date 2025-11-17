Lunes, 17 de Noviembre 2025

Rosalía supera su propio récord en Billboard con el lanzamiento de Lux

La cantante había debutado previamente en esta lista con Motomami (2022), producción que entonces alcanzó el lugar 33

Por: EFE

El disco fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic. EFE/Noah Dillon/Sony Music Spain

Rosalía ingresó este lunes al Top 10 del Billboard 200 con su nuevo álbum Lux, logrando el puesto número 4 en la lista que clasifica los discos más vendidos de la semana en Estados Unidos.

Se trata del mayor logro de la artista española en este ranking, tras reunir 46 mil unidades equivalentes, una métrica que integra ventas físicas, reproducciones en streaming y descargas digitales, según datos publicados por Billboard.

La cantante había debutado previamente en esta lista con Motomami (2022), producción que entonces alcanzó el lugar 33.

En la parte alta del conteo permanece, por sexta semana consecutiva, Life of a Showgirl de Taylor Swift en el número 1; seguida por I'm the Problem de Morgan Wallen en el puesto 2, mientras que el tercer lugar corresponde a la banda sonora de la cinta surcoreana KPop Demon Hunters.

Rosalía desveló 'Lux', su cuarto álbum de estudio el pasado 7 de noviembre. El proyecto de 18 canciones llegó después de tres años de espera.

El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de 2025.

Además, ha generado furor en redes sociales desde el lanzamiento de su primer sencillo, 'Berghain', que desató entre los fans una oleada de teorías y lecturas sobre posibles claves de su vida personal.

