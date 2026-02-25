En los últimos años, la relación entre la MLS y la Liga MX se ha fortalecido, sobre todo por la realización de torneos conjuntos como la Leagues Cup y otros de carácter continental como la Concachampions. Esto ha permitido medir el nivel de ambos torneos y acercarse al otro mercado. En ese contexto, Lionel Messi reconoció que ahora sigue más el futbol mexicano.

El delantero del Inter Miami CF y estrella de la Selección de Argentina explicó que desde su llegada a Estados Unidos consume con mayor frecuencia partidos de la Liga MX, sobre todo por la facilidad de los horarios. En una charla con el portero de Tigres Nahuel Guzmán en el podcast Miro de Atrás, el exjugador del Barcelona aseguró:

"Incluso cuando vine acá, mucho más, porque está más cerca. Cuando estás en Europa los horarios lo hacen más difícil, pero cuando estás acá consumís muchísimo del futbol mexicano, como en México se debe consumir mucho la MLS porque estás muy cerca; incluso jugamos competencias juntos", comentó.

Messi también destacó el crecimiento que ha tenido la MLS en los últimos años y cómo eso ha equilibrado los duelos frente a equipos mexicanos.

"Es similar a lo que ocurre a nivel de selecciones, porque Estados Unidos y México están muy parejos… Creo que los equipos de la MLS han crecido mucho, y cuando los equipos mexicanos vienen a jugar acá, les cuesta", finalizó.

Pudo representar a España y confiesa que se arrepiente de no saber inglés

En la intervención en el podcast, el campeón del mundo en Qatar 2022 también reveló que en su etapa en el Barcelona recibió insinuaciones para representar a España a nivel internacional.

"De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino, obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar", dijo Messi.

"Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina", añadió.

Messi confesó además que se arrepiente de no haber aprendido inglés desde pequeño: "Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante", admitió.

Durante la conversación, recordó la figura de Diego Maradona, a quien definió como "una cosa de locos", y repasó el Mundial de 2022, donde reconoció que el partido ante México fue clave en la fase de grupos.

"Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo… Teníamos que volver a ser nosotros", aseguró.

*Con información de SUN y EFE

