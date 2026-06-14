La participación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados de internet. Lo que comenzó como una celebración por su espectáculo en el Estadio Ciudad de México derivó en una ola de especulaciones que llevó a algunos usuarios a cuestionar si realmente era ella quien apareció sobre el escenario.

La presentación de Shakira que encendió las redes sociales

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 reunió a miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México y a millones de espectadores alrededor del mundo. Uno de los momentos más esperados fue la participación de la cantante colombiana Shakira, quien encabezó uno de los números musicales centrales del espectáculo.

La intérprete de éxitos internacionales como Hips Don't Lie y Waka Waka apareció en escena acompañada por una producción que incluyó coreografías, efectos visuales, iluminación especial y decenas de bailarines.

Sin embargo, poco después de concluir la transmisión, comenzaron a surgir comentarios en plataformas digitales cuestionando su apariencia física durante la presentación.

¿Por qué surgieron los rumores?

Las especulaciones nacieron a partir de publicaciones realizadas por usuarios en redes sociales que aseguraban que la artista lucía diferente a como suele aparecer en otros eventos públicos.

Algunas personas atribuyeron esta percepción a factores como los ángulos de las cámaras, la iluminación del escenario o la calidad de la transmisión televisiva.

No obstante, otros fueron más allá y plantearon teorías que sugerían que quien se presentó durante la ceremonia no era realmente la cantante colombiana. La conversación creció rápidamente y el nombre de Shakira volvió a colocarse entre las principales tendencias digitales relacionadas con el Mundial.

Mientras algunos usuarios alimentaban las especulaciones, otros defendían que no existían pruebas para respaldar dichas afirmaciones.

Los bailarines responden y niegan cualquier sustitución

Ante la creciente cantidad de comentarios, varios integrantes del elenco que participó en el espectáculo decidieron intervenir públicamente. A través de redes sociales, algunos de los bailarines que compartieron escenario con la artista aseguraron que efectivamente trabajaron junto a ella durante toda la preparación del show.

Según explicaron, convivieron con Shakira durante los ensayos, participaron en sesiones de trabajo y tuvieron contacto directo con la cantante en distintos momentos previos a la inauguración.

Los integrantes del equipo artístico fueron enfáticos al rechazar las teorías que circulaban en internet. De acuerdo con sus testimonios, la colombiana estuvo presente en todo momento y fue ella quien protagonizó la actuación vista por millones de personas.

Destacan el esfuerzo detrás del espectáculo

Los bailarines también aprovecharon la atención mediática para destacar el trabajo realizado durante las semanas previas al evento. Según señalaron, la preparación requirió largas jornadas de ensayo y una coordinación constante entre artistas, coreógrafos y producción.

Asimismo, consideraron injusto que parte de la conversación pública se enfocara en rumores que, a su juicio, minimizaban el esfuerzo invertido para llevar a cabo uno de los espectáculos más importantes de la inauguración.

Su mensaje fue directo: Shakira participó activamente en el proceso creativo y estuvo involucrada en cada etapa de la preparación.

Shakira celebra el triunfo de México

Después de la ceremonia inaugural y del partido correspondiente al Grupo A, la cantante también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a los aficionados mexicanos.

La Selección Mexicana inició su participación en el torneo con una victoria sobre Sudáfrica, resultado que generó entusiasmo entre los seguidores del futbol.

Shakira expresó su alegría por formar parte de una fecha importante para el deporte internacional y felicitó a México por el resultado obtenido en el arranque de la competencia. La publicación recibió una amplia respuesta por parte de sus seguidores, quienes celebraron tanto el triunfo deportivo como la presencia de la artista en la ceremonia.

Un mensaje que fue más allá del futbol

Aunque gran parte de la atención se concentró en el espectáculo musical, la cantante aprovechó la visibilidad del evento para hablar sobre una causa que ha impulsado durante gran parte de su trayectoria.

La artista reiteró su interés por promover la educación y generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Su mensaje estuvo enfocado en la importancia de construir entornos que favorezcan el desarrollo de las nuevas generaciones y permitan ampliar el acceso a oportunidades educativas.

Esta postura forma parte de una labor que ha promovido desde finales de los años noventa mediante distintos proyectos sociales enfocados en educación, alimentación y apoyo comunitario.

Una inauguración repleta de estrellas internacionales

La ceremonia de apertura reunió a reconocidas figuras de la música internacional. Uno de los momentos centrales fue la interpretación de "Dai Dai", presentada por Shakira junto a Burna Boy en medio de una producción acompañada por luces y efectos visuales.

Además, el evento contó con la participación de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Andrea Bocelli y Ejae. Por su parte, Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano ante los asistentes al estadio.

Aunque las teorías y comentarios dominaron la conversación durante varias horas, los testimonios de quienes participaron directamente en el espectáculo parecen haber aclarado la situación.

Para los bailarines que compartieron escenario con Shakira, no existe duda sobre lo ocurrido durante la inauguración. Según afirman, la artista estuvo presente durante todo el proceso y el trabajo realizado para el espectáculo merece ser reconocido más allá de cualquier especulación surgida en redes sociales.

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