Aaron Mercury y su mensaje de despedida a Oliver Tree

Aaron Mercury dedicó un mensaje a Oliver Tree, quien perdió la vida este domingo 14 de junio tras un accidente aéreo. Visiblemente afectado por la amistad que lo unía al músico estadounidense, el influencer expresó el gran aprecio que le guardaba por haber colaborado con el cantante y por el vínculo que surgió a partir de que la vida los puso en el mismo camino.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Mercury, quien generó múltiples contenidos con Tree durante la estancia del músico en México, mostró la tristeza y el abatimiento emocional que le produjo enterarse de la muerte de su amigo, ocurrida a los 32 años.

"Para mi hermano Oliver, lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño, y a hacerme parte del tuyo".

El influencer se sinceró al destacar que la época en la que Tree visitó nuestro país coincidió con su participación en Supernova: Genesis, donde venció a Mario Bautista. Por ello, recordó los días que compartió con el estadounidense como algunos de los más prósperos y significativos de su vida .

"Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara".

No solo destacó el gran talento de Oliver, que estaba a punto de emprender una gira mundial gracias a la aceptación que el público tenía por su música, sino que también habló de la nobleza y calidad humana que encontró en el intérprete de "Alien Boy".

"Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo tan grande, mantenían esa alma hermosa".

Visiblemente afectado, Mercury señaló que todo lo vivido junto a Tree permanecerá intacto en su memoria.

"Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré…".

SV