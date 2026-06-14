Estas 5 razas de perros medianos son los mejores para niños

Elegir una mascota para la familia es una decisión importante, especialmente cuando hay niños en casa. Más allá de la apariencia o la popularidad de una raza, veterinarios y especialistas en comportamiento animal recomiendan considerar aspectos como el temperamento, la paciencia, la capacidad de adaptación y el nivel de energía del perro antes de tomar una decisión.

Diversos estudios sobre la convivencia entre niños y mascotas señalan que los perros pueden contribuir al desarrollo emocional de los menores, ayudándolos a fortalecer valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto por otros seres vivos. Sin embargo, los expertos también recuerdan que ninguna raza sustituye la supervisión de los adultos ni una correcta socialización del animal.

Si estás pensando en sumar un compañero de cuatro patas a tu hogar, estas son cinco razas reconocidas por su buena relación con los niños y su capacidad para integrarse a la vida familiar.

Samoyedo: una sonrisa que conquista a toda la familia

Con su característico pelaje blanco y su famosa "sonrisa", el samoyedo es una raza conocida por su carácter amistoso y su facilidad para adaptarse a la rutina familiar. Suelen crear vínculos estrechos con todos los integrantes del hogar y disfrutan participar en actividades junto a sus dueños.

El samoyedo será un perro adecuado para cualquier persona que desee un compañero sociable y alegre. CANVA

Su energía elevada los convierte en excelentes compañeros para niños activos que disfrutan los juegos al aire libre. No obstante, requieren ejercicio frecuente y sesiones regulares de cepillado para mantener su abundante pelaje en buenas condiciones.

Setter irlandés: energía y diversión sin límites

El setter irlandés destaca por su elegante pelaje rojizo y por su personalidad extrovertida. Se trata de una raza que disfruta correr, explorar y participar en actividades físicas, por lo que suele encajar muy bien en familias con niños que pasan tiempo al aire libre.

Lo más destacable de este perro de caza grande y musculoso es su abundante pelaje de color castaño caoba. CANVA

Además de ser sociables con los pequeños, también suelen llevarse bien con otros perros. Los especialistas recomiendan esta raza para hogares que cuentan con espacio suficiente y que pueden dedicar tiempo a su ejercicio diario.

Terranova: el gigante gentil

Aunque su tamaño puede impresionar a primera vista, el terranova es considerado uno de los perros más pacientes y nobles para convivir con niños. Su carácter tranquilo y protector le ha valido el apodo de "gigante bonachón".

Los Terranovas son dulces, amigables e inteligentes, lo que los hace fáciles de adiestrar. Su naturaleza paciente y dedicada los hacen perfectos para familias con niños. CANVA

Veterinarios y entrenadores destacan que esta raza suele mostrarse tolerante ante los juegos infantiles y desarrolla fuertes lazos afectivos con su familia. Su inteligencia y facilidad de aprendizaje también contribuyen a una convivencia armoniosa dentro del hogar.

Labrador retriever: el favorito de millones de familias

Durante años, el labrador retriever se ha mantenido entre las razas más populares del mundo gracias a su personalidad amigable y adaptable. Son perros que disfrutan tanto de la actividad física como de los momentos de convivencia familiar.

Es la raza canina más popular en los EU. Estos perros son amigables, extrovertidos y alegres. CANVA

Su carácter sociable, combinado con una gran disposición para aprender, los convierte en una excelente opción para familias con niños de diferentes edades. Además, suelen destacar en actividades de obediencia, asistencia y terapia debido a su capacidad para interactuar positivamente con las personas.

Golden retriever: inteligencia y ternura en un solo compañero

Encabezando la lista se encuentra el golden retriever, una de las razas más recomendadas por veterinarios y especialistas en comportamiento canino para hogares con niños. Su combinación de inteligencia, paciencia y carácter afectuoso les permite adaptarse fácilmente a diferentes dinámicas familiares.

se trata probablemente de uno de los perros más reconocibles y queridos. PIXABAY

Los golden suelen ser tolerantes, juguetones y muy receptivos al entrenamiento. Estas características facilitan la convivencia con menores y favorecen la creación de vínculos sólidos con todos los miembros de la familia.

¿Qué recomiendan los expertos antes de elegir un perro?

Psicólogos infantiles señalan que la convivencia con mascotas puede aportar beneficios emocionales importantes, como una mayor autoestima, habilidades sociales y sentido de la responsabilidad. Sin embargo, recuerdan que los niños deben aprender a respetar los límites del animal y comprender que se trata de un ser vivo con necesidades propias.

Por su parte, veterinarios recomiendan elegir una raza considerando el estilo de vida de la familia, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar al ejercicio, entrenamiento y cuidados del perro. Un animal feliz y bien atendido tiene más probabilidades de desarrollar comportamientos equilibrados y saludables.

Más allá de la raza, los especialistas coinciden en que la clave para una convivencia exitosa está en la educación, la socialización temprana y la supervisión constante de los adultos. Cuando estas condiciones se cumplen, un perro puede convertirse en uno de los mejores amigos que un niño tendrá durante su infancia.

TG