Shakira reapareció en redes con un video en el que baila el tema Mundialista "Dai Dai" para anunciar el inicio de su gira "Las mujeres ya no lloran" en Estados Unidos, y generó cientos de comentarios con reacciones por su "regreso" y por tratarse, según varios cibernautas, de la "verdadera Shakira" y no de la "sustituta".

¿Cómo surgió la "teoría" de la doble de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Después de que la colombiana encabezara la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, en redes se armó un gran alboroto porque para muchos no se trataba de la verdadera Shakira, sino de "una doble".

Las sospechas se basaban principalmente en que no se quitó las gafas oscuras durante su presentación para supuestamente no ser descubierta; para algunos no bailó como la colombiana y su cabello y estatura eran otros, no los de la auténtica artista.

Memes y teorías de conspiración atascaron las redes y las publicaciones de la cantante de 49 años, quien para algunos se pudo haber sometido a un procedimiento estético previo a la inauguración, por ello es que en algunas fotos luce con el rostro un poco más hinchado que como se ve en un video compartido un día antes.

La cantante ignoró la polémica en redes y compartió varias fotos del día de la inauguración en las que también posó con gafas.

Este post, por supuesto, se convirtió en una sensación viral y generó toda clase de comentarios como los siguientes:

"No te atrevas a mandar a la doble".

"Esta es Shakira..."

"La verdadera Shakira volvió".

"¿Pero las vas a cantar y bailar tú o la doble que se inventaron en internet?"

JM

