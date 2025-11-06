Shakibecca: Quién es la controversial imitadora de Shakira y por qué es tan famosa

Bajo el nombre artístico de Shakibecca, Rebeca Maiellano ha construido una trayectoria internacional como imitadora de la cantante colombiana. Su talento para reproducir los movimientos, la voz y la presencia escénica de Shakira la ha posicionado como una de las dobles más reconocidas del mundo.

Su camino en la música comenzó a los 12 años, cuando amigos y familiares notaron su asombroso parecido con la intérprete de Antología. Desde entonces, Maiellano ha dedicado su carrera a perfeccionar su caracterización mediante canto en vivo, coreografías y vestuarios inspirados en los de la estrella latina.

Con el paso de los años, ha participado en programas de talento en Venezuela, México y otros países de América Latina, además de presentarse en escenarios de Colombia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y su país natal. Estas experiencias le han permitido consolidarse como una figura destacada dentro del circuito de imitadores.

Además de rendir homenaje a Shakira, Rebeca Maiellano también desarrolla proyectos propios que combinan su admiración por la artista con su identidad musical personal. Su disciplina, atención al detalle y respeto por la carrera de la barranquillera han hecho que se gane el reconocimiento de los seguidores de la intérprete original.

Adoptando el nombre artístico Shakibecca, Maiellano ha desarrollado presentaciones como imitadora internacional de Shakira, llevando su show a distintos países de América Latina y al ámbito de los espectáculos de imitación.

Entre sus hitos, destacan:

Participar en programas de talento en Venezuela y México.

Presentarse en escenarios de países como Colombia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos.

Ser reconocida por su gran parecido físico, vocal y de estilo con Shakira.

Eventos recientes y polémicas

En marzo de 2025, durante la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira en la Ciudad de México, Shakibecca generó fuerte atención mediática. Fue seleccionada para participar en la dinámica “Camina con La Loba”, pero hubo un conflicto con el equipo de producción al considerarse que su parecido con Shakira era demasiado grande, lo que la llevó a estar en una posición más retrasada y terminó visiblemente afectada.

