Miss Universo 2025: Calendario de actividades previo a la final

Cada año, gran parte de los países del mundo envían a sus representantes al certamen de belleza Miss Universo, un concurso muy popular destinado a reconocer a la participante con mayor carisma, belleza, inteligencia, seguridad y, por supuesto, buenas ideas para contribuir socialmente.

Y aunque se trata de un evento ampliamente conocido y seguido a nivel internacional, esta edición ha llamado la atención principalmente por un escándalo que involucró a la representante de México, Fátima Bosch, quien fue víctima de una agresión verbal por parte de uno de los organizadores.

Pese al trago amargo que atravesó la concursante, el director de Miss Universo confirmó que se tomarán las medidas necesarias para sancionar al responsable y que este incidente no afectará la participación de Fátima.

Sin embargo, muchos usuarios mexicanos han mostrado preocupación por el futuro de Bosch dentro del certamen, por lo que se mantienen atentos a todo lo relacionado con su trayectoría.

Por ello, a continuación te compartimos todas las actividades programadas para que puedas seguir paso a paso lo que sucede en Miss Universo 2025 y apoyar a tu favorita.

El lunes 3 de noviembre, el director nacional de Miss Argentina y Miss Chile, Keno Manzur, dio a conocer que algunas candidatas del certamen fueron seleccionadas para participar en una serie de eventos especiales.

De acuerdo con la información disponible, las actividades comenzaron a las 10:00 a.m. hora de Tailandia (aproximadamente 9:00 p.m. en México). Más tarde se realizó la tradicional imposición de bandas, seguida de un paseo en bote con visita al Icon Siam, uno de los lugares más emblemáticos de Bangkok.

Entre las participantes invitadas estuvieron las representantes de Cuba, México, Colombia, República Dominicana, Costa de Marfil, Chile y Argentina.

Previo a la gran final, se llevarán a cabo algunas actividades preliminares para preparar a las concursantes y a los jueces.

El próximo 19 de noviembre se celebrará una de las jornadas más esperadas del certamen: el Concurso de Trajes Nacionales, programado para las 7:00 p.m. en Tailandia (6:00 a.m. hora de México), en el IMPACT Challenger Hall.

Poco después, en el mismo recinto, se realizará la competencia preliminar , también a las 7:00 p.m. (hora local), donde las participantes buscarán destacar antes de la gran final.

Siendo la edición número 74 y con más de 100 candidatas compitiendo por la corona, este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 7:00 a.m. hora de Tailandia, en el Impact Arena de Pak Kret, se definirá quién será la sucesora de la actual reina de belleza , Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.

