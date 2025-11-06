La Granja VIP: ¿Quiénes son los nuevos nominados del reality?

La noche del miércoles 5 de noviembre, los integrantes de "La Granja VIP" vivieron una intensa asamblea de nominaciones, cuyo rumbo fue cambiado por la sorpresiva aparición de un nuevo elemento: el huevo dorado.

El reality show tuvo uno de sus momentos más tensos luego de que Manola, Lola Cortés, Lis Vega y El Patrón protagonizaran distintos enfrentamientos verbales con Alfredo Adame.

¿Quiénes son los nominados de "La Granja VIP"?

La lista de los participantes que están en riesgo de abandonar el proyecto de forma definitiva comenzó a formarse el domingo pasado, cuando Omahi, al ser eliminado de la competencia, con su "legado" dejó a Lola Cortés nominada. El influencer y creador de contenido mexicano indicó que, en su opinión, ya era momento de que la actriz dejara la granja.

Otro de los nominados es El Patrón, quien perdió el enfrentamiento contra César Doroteo "Teo". El Capataz de la semana, Sergio Mayer Mori, fue quien tuvo el poder de elegir a los integrantes que lucharían por saltear la plataforma de nominación. Con este resultado falló la estrategia de Mayer Mori, quien confesó que su intensión original era que "Teo" quedara nominado.

Otros de los participantes en riesgo se definieron con las nominaciones:

César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Lis Vega nominó a Alfredo Adame

Alberto del Río nominó a Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori nominó a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes nominó a Manola Díez

La Bea nominó a Eleazar Gómez

Lola Cortés nominó a Alfredo Adame

Kike Mayagoitia nominó a Eleazar Gómez

Jawy Méndez nominó a Eleazar Gómez

Eleazar Gómez nominó a Kike Mayagoitia

Alfredo Adame nominó a César Doroteo

Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez

Manola Díez nominó a Alfredo Adame

Fabiola Campomanes, al descubrir el contenido del huevo dorado, decidió nominar directamente a Manola Díez, demostrando que el reality también se deben tomar decisiones difíciles.

De este modo, los nomidados de esta semana son:

Lola Cortés

El Patrón

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Manola Díez

Hasta el momento, Carolina Ross, Sandra Itzel y Omahi han sido los participantes eliminados de la competencia.

