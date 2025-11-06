La Granja VIP: filtran quien sería el cuarto eliminado del reality

A varias semanas del estreno de La Granja VIP, el interés del público no ha disminuido. Las encuestas y pronósticos sobre qué celebridades podrían abandonar la competencia cambian constantemente, reflejando el ritmo impredecible del reality show.

Aunque en distintas ocasiones Eleazar Gómez ha aparecido entre los nominados para salir, el público ha decidido mantenerlo dentro del programa, otorgándole una nueva oportunidad para seguir en la competencia.

Desde el inicio de la transmisión, se especulaba que el actor sería el primer eliminado, debido a la polémica que generó su incorporación al elenco. Sin embargo, esas predicciones no se cumplieron, ya que Eleazar logró posicionarse como uno de los participantes estratégicos del reality, ganando terreno y apoyo en cada semana.

Filtran el nombre del posible cuarto eliminado

Recientemente, una lista que circula en TikTok ha generado conversación entre los seguidores del programa, pues supuestamente revela el orden en que los concursantes abandonarían la granja, e incluso identifica quién ocuparía el cuarto puesto en las eliminaciones.

De acuerdo con esa filtración, Eleazar Gómez sería el siguiente en dejar la competencia. Sin embargo, también se menciona que Lola Cortés podría abandonar el programa por decisión propia. De ser así, el actor podría permanecer una semana más, considerando que la exjueza de La Academia fue nominada a partir del legado dejado por Omahi.

Los supuestos finalistas de La Granja VIP

La misma publicación sugiere que los cinco famosos que llegarían a la última etapa del reality serían Kim Shantal, César Doroteo, Manola Díez, Alfredo Adame y La Bea. No obstante, existe incertidumbre respecto a la continuidad de Shantal y Doroteo, lo que pone en duda que el desenlace esté completamente decidido y refuerza la idea de que el programa mantiene su carácter competitivo y espontáneo.

Ante la viralización de esta lista, varios usuarios de la plataforma expresaron su desacuerdo con las posibles posiciones, asegurando que figuras como Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori o el propio Eleazar Gómez merecen un lugar entre los finalistas.

En el caso de Mayer Mori y Gómez, ambos han estado involucrados en diversas controversias dentro del reality, lo que ha incrementado su visibilidad y apoyo en redes sociales. Para muchos espectadores, esa exposición podría convertirse en una ventaja clave para mantenerse en la competencia hasta las últimas semanas.

BB