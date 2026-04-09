Netflix estrena este jueves 9 de abril dos series en su programación de abril, una producción es de drama y otra es una comedia . Revisa las tramas de cada una y empieza a ver la que sea de mayor interés para ti.

Bandi. ESPECIAL/NETFLIX.

Bandi

Es una serie de drama que ya se puede ver en Netflix. Al morir su madre, quien era su pilar en la vida, once hermanos de entre siete y 23 años luchan por permanecer unidos frente a la adversidad. Algunos creen que el narcotráfico puede ser la única salida. Pero no todos están de acuerdo , y la decisión termina poniendo a prueba la solidez de los lazos familiares.

Errores Épicos. ESPECIAL/NETFLIX.

Errores Épicos

Es una serie de comedia que se lanza en Netflix. La nueva y atrevida saga familiar que mezcla comedia con intriga criminal de alto riesgo retrata a Nicky y a Morgan , dos hermanos con exceso de incompetencia que se meten en el lío de sus vidas cuando un torpe robo para su abuela los sumerge en el mundo del crimen organizado . Mediante chantajes que los obligan a realizar encargos cada vez más peligrosos, ambos se van hundiendo en un caos que los supera ampliamente. Con las actuaciones de Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Abby Quinn, Boran Kuzum, Jack Innanen, Elizabeth Perkins, Mark Ivanir, Ilia Volok, Jacob Gutierrez, Joe Barbara y Darren Goldstein.

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