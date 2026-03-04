Selena Gomez revela la canción que Taylor Swift le dedicó "secretamente"

La amistad entre Selena Gómez y Taylor Swift ha sido descrita por ellas mismas como un vínculo que va más allá de lo habitual. A lo largo de los años han dejado claro que se consideran casi familia. Por eso no resultó del todo inesperado que Selena confirmara recientemente, en el pódcast de su esposo Benny Blanco, que la canción "Dorothea" fue escrita pensando en ella.

Durante su participación en el programa "Friends Keeps Secrets", Gómez explicó que el tema incluido en el álbum "Evermore" está relacionado con su historia compartida. Según relató:

"Muchos de los grandes momentos que definieron nuestra vida, desde las relaciones hasta la familia, pasando por el amor, odio y todo lo intermedio, los estábamos descubriendo juntas porque yo tenía 15 años y ella 18".

Ambas atravesaban la adolescencia cuando comenzaron a forjar una amistad que, con el tiempo, se consolidó.

La relación entre las dos artistas se remonta a casi dos décadas. En diversas entrevistas han manifestado públicamente el afecto que se tienen. En su momento, Selena declaró a la revista "Seventeen":

"Lo que más me gusta de Taylor es que cree en toda la historia de amor, en el príncipe azul y en las almas gemelas. Gracias a ella, no he perdido la fe".

Con el paso de los años, sus caminos sentimentales han evolucionado y actualmente una está casada y la otra se encuentra organizando su boda.

En 2020, Gómez también habló sobre su primer encuentro con Swift en una entrevista con la revista “WSJ”, donde aseguró que "hicimos click instantáneamente". Además, afirmó: "Se ha demostrado año tras año y en cada momento de mi vida que ella es una de mis mejores amigas en el mundo", expresó.

Como en cualquier amistad larga, no todo ha sido perfecto. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando Selena inició su relación con Justin Bieber, etapa que generó gran atención mediática. Aunque para muchos seguidores fue un periodo emblemático, para ella representó una fase compleja tanto en el ámbito personal como en el público.

En el presente, ambas artistas han retomado su cercanía y mantienen una relación sólida. Desde hace tiempo circulaban versiones sobre canciones de Swift que podrían estar dedicadas a Gómez. Ahora, con la confirmación directa en el pódcast, esas especulaciones se centran específicamente en "Dorothea". Incluso una de las líneas del tema: “Eres una reina vendiendo sueños, vendiendo maquillaje y revistas” Y “de ti, yo compraría lo que sea” ha sido señalada como una referencia que recuerda a Selena.

La historia de dos adolescentes que compartían ilusiones y que ya comenzaban a destacar en la industria musical terminó convirtiéndose en la de dos figuras consolidadas que han acompañado sus procesos personales y profesionales a lo largo del tiempo.

