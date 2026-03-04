Prime Video anunció que la cuarta temporada de “Invencible” llegará a su gran catálogo este mes de marzo de 2026, y si eres uno de los que quiere conocer el destino de Mark Greyson, Atom Eve y en general el futuro de la Tierra, aquí te contamos la fecha exacta y lo que podrás ver en sus nuevos episodios.

De acuerdo con Amazon Prime Latinoamérica, la temporada 4 de “Invencible” se estrenará el próximo miércoles 18 de marzo, sin embargo, en México no se ha aclarado la dinámica en la que se publicarán todos los episodios, pero se prevé siga el mismo ritmo anunciado en el calendario estadounidense, el cual es el siguiente:

18 de marzo: Episodio 1, 2 y 3.

25 de marzo: Episodio 4.

1 de abril: Episodio 5.

8 de abril: Episodio 6.

15 de abril: Episodio 7.

22 de abril: Episodio 8.

Esta cuarta temporada no será el final de “Invencible”, pues la compañía renovó la serie para una temporada cinco.

¿De qué trata ““Invencible” temporada 4?

En el adelanto más reciente de la cuarta temporada de Invencible, la historia da un giro intenso: Omni-Man vuelve a la Tierra después del brutal genocidio que marcó la primera entrega, pero no regresa solo. Lo acompaña Allen el alien, y juntos buscan convencer a Mark de unirse a la batalla definitiva contra los viltrumitas.

La petición no es casual; en la tercera temporada, Mark estuvo al borde de la muerte tras su devastador enfrentamiento con Conquest, una experiencia que le dejó claro que no puede sostener esta guerra por su cuenta.

Como si eso no fuera suficiente, la nueva temporada promete elevar la amenaza a otro nivel con la aparición del Gran Regente Thragg, uno de los máximos líderes del Imperio viltrumita, considerado por muchos seguidores como el adversario más temible y poderoso de toda la saga, su llegada anticipa un choque colosal que podría redefinir el destino de todos.

