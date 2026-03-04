Después casi 4 años de pausa como grupo, BTS finalmente está de vuelta. La agrupación surcoreana sorprendió a su fandom al revelar el "tracklist" completo de ARIRANG, su nuevo álbum de estudio, el cual incluirá 14 canciones inéditas y llegará a las plataformas digitales el próximo 19 de marzo de 2026.

El proyecto también abre una nueva etapa creativa para la banda de K-pop, que en los últimos años desarrolló carreras solistas antes de reencontrarse en el estudio.

Este es el tracklist completo de "ARIRANG"

El listado oficial del disco fue compartido a través de las plataformas del grupo, y revela 14 temas completamente inéditos, en su mayoría con títulos en inglés.

Las canciones que integran el álbum son:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals they don’t know ’bout us One More Night Please Into the Sun

Hasta ahora ninguna de las canciones se ha estrenado como sencillo , por lo que todo el material será completamente nuevo para los fans cuando el disco se publique.

ARIRANG también destaca por la participación de productores reconocidos de la industria musical internacional. Entre ellos figuran nombres como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, quienes colaboraron en la creación de distintas canciones del álbum.

El significado cultural detrás de ARIRANG

Arirang es una de las canciones folclóricas más importantes de Corea , considerada incluso como el himno no oficial del país.

La pieza tradicional habla de anhelo, resistencia y esperanza, temas profundamente ligados a la identidad cultural coreana. De hecho, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La palabra puede interpretarse como "mi amado" o "mi querido", y su narrativa gira en torno a cruzar un paso difícil mientras se mantiene el recuerdo de quienes se quedan atrás.

El lanzamiento del nuevo álbum forma parte de un calendario que marca oficialmente el regreso del grupo.

Estas son las fechas más importantes del comeback:

19 de marzo de 2026: estreno mundial del álbum ARIRANG en plataformas digitales.

estreno mundial del álbum en plataformas digitales. 20 de marzo de 2026: concierto especial BTS The Comeback Live en Gwanghwamun Square, en Seúl, transmitido globalmente por Netflix.

concierto especial en Gwanghwamun Square, en Seúl, transmitido globalmente por Netflix. 27 de marzo de 2026: estreno del documental BTS: The Return en Netflix.

estreno del documental en Netflix. 9 de abril de 2026: inicio de la gira internacional Arirang World Tour, que se extenderá hasta 2027.

BTS regresará a México

Como parte de esa gira mundial, BTS incluyó a México dentro de sus fechas confirmadas. La agrupación se presentará tres noches en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México , con conciertos programados para:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

La venta de las tres fechas ya fue llevada a cabo, las cuales se agotaron por completo en pocas horas.

