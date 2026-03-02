Saskia Niño de Rivera declara tras señalamientos por polémica de Carmen Salinas

La activista Saskia Niño de Rivera se convirtió en tendencia luego de la difusión de una entrevista con un interno identificado como “Beto”, quien relató diversos delitos y episodios violentos de su pasado. El testimonio, presentado dentro del proyecto Penitencia, generó debate tras mencionar el nombre de la fallecida actriz Carmen Salinas.

En el capítulo, el recluso vinculó a la artista con una presunta red de tráfico de menores, lo que provocó inquietud entre la audiencia. Después de que el contenido se hiciera público, familiares de la actriz manifestaron su molestia ante las declaraciones del interno, quien aseguró haber presenciado supuestas prácticas satanistas en las que, según él, participaba la famosa.

Tras varios días sin pronunciarse y luego de que se editaran los nombres de celebridades y políticos mencionados en el episodio, Saskia Niño de Rivera respondió a la controversia. La activista pidió no asociar el proyecto con temas de espectáculo o farándula, al señalar que esa no es la finalidad de “Penitencia”.

“La conversación se está centrando en que traten de descifrar los nombres que censuré. Quiero aprovechar éste momento para recordar algo que es fundamental: 'Penitencia' no es un podcast de entretenimiento, no es un podcast de espectáculo, no es un podcast de chisme. 'Penitencia' es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país”.

Niño de Rivera explicó que el relato de Alberto representa una de las múltiples historias que viven niños y adolescentes en contextos de violencia, muchas veces sin recibir apoyo, lo que puede derivar en su incorporación a entornos delictivos. Señaló que comprender el contexto en el que crecen es clave para entender cómo experiencias marcadas por abandono o maltrato pueden influir en conductas posteriores.

TIKTOK/penitencia_mx

Indicó que el objetivo es generar conciencia sobre la importancia de reforzar la educación y la protección de los menores de edad, quienes permanecen vulnerables cuando no se garantizan plenamente sus derechos.

Posibles consecuencias legales

Mientras la polémica continúa, también han surgido cuestionamientos sobre eventuales acciones legales por parte de la familia de Carmen Salinas. Ante ello, la activista reiteró que el contenido del programa se basa en los testimonios de las Personas Privadas de la Libertad y en su versión de los hechos.

“Sí, en algunos testimonios aparecen nombres propios porque forman parte de la narrativa alguien que por ejemplo cuenta su propia historia, pero el propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo, el foco no es un nombre, el foco en éste caso es la historia de Beto”.

Asimismo, insistió en que el espacio busca analizar las raíces de la violencia en el país, más allá de la mención de figuras públicas.

“Es un espacio en donde escuchamos a Personas Privadas de la Libertad para entender algo que viene de fondo, algo muchísimo más grande. Qué pasa en una sociedad cuando miles de niños y niñas crecen en contextos de violencia extrema”.

Por ahora, la situación sigue generando discusión. La familia de la actriz ha expresado su inconformidad ante los señalamientos del interno, al considerar que podrían afectar la memoria de Carmen Salinas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

