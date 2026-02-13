San Valentín: ¿A qué hora toca la Banda LMF en el Baile de los enamorados?

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos más esperados del 14 de febrero en Guadalajara. La Banda LMF “La Más Fresona” será parte del cartel de El Baile de los Enamorados , que se celebrará este sábado en la emblemática Plaza de Toros Nuevo Progreso.

El espectáculo arrancará a las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su lugar y disfrutar desde el inicio de todas las presentaciones. Aunque el orden oficial de participación puede variar, la agrupación formará parte del elenco principal junto a La Inolvidable y otros exponentes del regional mexicano.

Un sueño cumplido: Banda LMF

En entrevista, Óscar, Winnie y Hiscs, vocalistas de la Banda LMF, compartieron la emoción que les provoca presentarse en uno de los recintos más icónicos de la Perla Tapatía.

“Estamos más que contentos por formar parte de este gran evento e ilusionados por estar en un lugar tan grande e icónico de Guadalajara. Los sueños se cumplen y esta vez se está cumpliendo el de nosotros”, expresaron.

Durante su show, el público podrá escuchar su más reciente sencillo, “Ritmo Caliente” , un tema festivo y contagioso que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuyo videoclip puede verse en YouTube.

Además, no faltarán canciones como “El Sandwich” y “La Dieta”, que se han convertido en favoritas de sus seguidores y prometen poner a bailar a las parejas —y también a los solteros— en esta velada romántica.

Proyectos en puerta y colaboraciones

La agrupación adelantó que se encuentra cerrando fechas en distintos puntos de la República Mexicana y en conversaciones para llevar su música a Estados Unidos y Colombia . También planean grabar entre 10 y 12 videoclips en vivo, en los que buscan incluir a sus fans como parte de la experiencia.

En su trayectoria, han compartido escenario y colaborado con figuras como Banda El Recodo, Pancho Barraza y La Arrolladora Banda El Limón, consolidando su presencia dentro del género.

Sorpresa para los fans

Como parte de la celebración, la Banda LMF anunció que regalará boletos a través de sus redes sociales e incluso algunos seguidores podrían convertirse en “invitados de lujo” y subir al escenario con ellos. Los interesados pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Banda LMF, donde compartirán la dinámica para participar.

Así que si aún no tienes plan para este San Valentín, “El Baile de los Enamorados” promete música en vivo, ambiente festivo y una noche llena de ritmo en uno de los escenarios más representativos de Guadalajara.

TG