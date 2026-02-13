Viernes, 13 de Febrero 2026

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 13 al 15 de febrero

De acuerdo con Mizada Mohamed, los movimientos de Saturno, Neptuno y Urano están abriendo caminos de abundancia, oportunidades y crecimiento

Por: Moisés Figueroa

Para ciertos signos, estos días representan avance, buena fortuna y concreción de planes que venían esperando desde hace tiempo. ESPECIAL

El fin de semana del 13 al 15 de febrero llega con una energía especialmente favorable para algunos signos del zodiaco.

De acuerdo con Mizada Mohamed, los movimientos de Saturno, Neptuno y Urano están abriendo caminos de abundancia, oportunidades y crecimiento.

Para ciertos signos, estos días representan avance, buena fortuna y concreción de planes que venían esperando desde hace tiempo.

Tauro

Tauro vive un impulso determinante gracias a la influencia de Urano en su signo. La fortuna lo acompaña, pero requiere acción inmediata. La perseverancia y la disciplina que caracterizan a Tauro ahora rinden frutos, especialmente en temas económicos y profesionales. Es un fin de semana ideal para tomar decisiones que generen crecimiento.

Leo

La abundancia y la prosperidad rodean a Leo. Este signo tiene la oportunidad de equilibrar sus finanzas y, a partir de ahí, iniciar proyectos propios o retomar planes personales. Además de estabilidad económica, existe claridad para organizar recursos y dar pasos firmes hacia nuevas metas.

Libra

La buena fortuna está de su lado, pero necesita liberarse de ataduras. Libra tiene las herramientas, la creatividad y los contactos necesarios para avanzar. Estos días son propicios para tomar decisiones valientes que abran puertas en lo profesional y sentimental.

Capricornio

Con el movimiento de Saturno hacia Aries, Capricornio recibe impulso, liderazgo y claridad. La abundancia y la prosperidad se activan cuando se enfoca en lo que realmente desea. Es un fin de semana ideal para comenzar algo nuevo o consolidar proyectos que ya estaban en marcha.

Acuario

Eventos, celebraciones y oportunidades sociales marcan la suerte de Acuario. Además, se abren posibilidades favorables para viajes, compras o negociaciones importantes. La energía está alineada para cumplir deseos y concretar planes que venían visualizándose desde hace tiempo.

