Viernes, 13 de Febrero 2026

Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 13 al 15 de febrero

Por: Moisés Figueroa

El fin de semana del 13 al 15 de febrero estará marcado por una energía especial de transformación y abundancia.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco serán los más favorecidos por la vibración del número 13, atrayendo golpes de suerte, oportunidades laborales y buenas noticias en el amor.

Aries

Aries encabeza la lista de los más afortunados. La llegada de una propuesta de trabajo y movimientos económicos importantes colocan a este signo en una etapa de crecimiento. La recomendación de realizar un acto de generosidad el día 13 potenciará aún más su abundancia. Además, recibirá regalos y noticias que fortalecerán su autoestima.

Tauro

Tauro vivirá cambios radicales que, aunque parezcan inesperados, traerán estabilidad y evolución personal. El viernes 13 será clave para tomar decisiones que abrirán caminos en lo laboral y sentimental. La energía de renovación juega totalmente a su favor.

Leo

Leo también estará bajo una racha positiva. El carisma y la seguridad se intensifican, atrayendo buenas noticias profesionales y oportunidades en el amor. El número 13 activa su magnetismo natural y puede traer resultados visibles en pocos días, especialmente en temas económicos.

Virgo

Virgo tendrá fortuna en asuntos comerciales y laborales. Cierre de contratos, posibles aumentos de sueldo y nuevos negocios colocan a este signo en una posición estratégica. La energía del viernes 13 favorece decisiones financieras importantes y movimientos que fortalecerán su estabilidad económica. Además, la buena suerte se multiplica cuando actúa con generosidad y confianza.

Libra

Libra será otro de los grandes favorecidos, especialmente en juegos de azar y cuestiones relacionadas con premios o ingresos inesperados. El número 13 activa su buena estrella en temas económicos, pero también en el amor, donde los solteros podrán vivir encuentros apasionados y los casados podrían recibir noticias relacionadas con crecimiento familiar.

Escorpión

Escorpión experimentará una renovación total. Las energías estarán de su lado para resolver asuntos legales, cerrar conflictos del pasado y tomar decisiones que le den tranquilidad. Este fin de semana marca un antes y un después en su vida personal, con resultados positivos que comenzarán a notarse de inmediato.

Sagitario

Sagitario tendrá un golpe de suerte en cuestiones amorosas. Nuevas conexiones compatibles y oportunidades sentimentales se presentan con fuerza. Además, su creatividad y liderazgo social lo colocan en una posición favorable para atraer propuestas interesantes.

Con información de Mhoni Vidente

MF

Temas

