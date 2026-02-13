Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 13 al 15 de febrero

El fin de semana del 13 al 15 de febrero estará marcado por una energía especial de transformación y abundancia.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco serán los más favorecidos por la vibración del número 13, atrayendo golpes de suerte, oportunidades laborales y buenas noticias en el amor.

Aries

Aries encabeza la lista de los más afortunados. La llegada de una propuesta de trabajo y movimientos económicos importantes colocan a este signo en una etapa de crecimiento. La recomendación de realizar un acto de generosidad el día 13 potenciará aún más su abundancia. Además, recibirá regalos y noticias que fortalecerán su autoestima.

Tauro

Tauro vivirá cambios radicales que, aunque parezcan inesperados, traerán estabilidad y evolución personal. El viernes 13 será clave para tomar decisiones que abrirán caminos en lo laboral y sentimental. La energía de renovación juega totalmente a su favor.

Leo

Leo también estará bajo una racha positiva. El carisma y la seguridad se intensifican, atrayendo buenas noticias profesionales y oportunidades en el amor. El número 13 activa su magnetismo natural y puede traer resultados visibles en pocos días, especialmente en temas económicos.

Virgo

Virgo tendrá fortuna en asuntos comerciales y laborales. Cierre de contratos, posibles aumentos de sueldo y nuevos negocios colocan a este signo en una posición estratégica. La energía del viernes 13 favorece decisiones financieras importantes y movimientos que fortalecerán su estabilidad económica. Además, la buena suerte se multiplica cuando actúa con generosidad y confianza.

Libra

Libra será otro de los grandes favorecidos, especialmente en juegos de azar y cuestiones relacionadas con premios o ingresos inesperados. El número 13 activa su buena estrella en temas económicos, pero también en el amor, donde los solteros podrán vivir encuentros apasionados y los casados podrían recibir noticias relacionadas con crecimiento familiar.

Escorpión

Escorpión experimentará una renovación total. Las energías estarán de su lado para resolver asuntos legales, cerrar conflictos del pasado y tomar decisiones que le den tranquilidad. Este fin de semana marca un antes y un después en su vida personal, con resultados positivos que comenzarán a notarse de inmediato.

Sagitario

Sagitario tendrá un golpe de suerte en cuestiones amorosas. Nuevas conexiones compatibles y oportunidades sentimentales se presentan con fuerza. Además, su creatividad y liderazgo social lo colocan en una posición favorable para atraer propuestas interesantes.

Con información de Mhoni Vidente

MF