El sacerdote italiano Alberto Ravagnani, conocido como “Don Alberto” y ampliamente seguido en redes sociales por su cercanía con los jóvenes, anunció que dejará el ministerio sacerdotal tras la controversia generada por el enfoque de sus contenidos digitales, centrados en el mundo del fitness.

La decisión se produce después de varios meses de debate público en torno a sus videos de entrenamiento y a sus acuerdos promocionales con marcas de suplementos deportivos. Esta faceta mediática le permitió reunir a más de medio millón de seguidores en distintas plataformas, pero también despertó críticas dentro y fuera del ámbito eclesiástico.

El sacerdote, que se convirtió en un fenómeno mediático durante la pandemia, ha comunicado al Arzobispado de Milán su decisión de "suspender el ministerio", cesando de inmediato sus funciones como vicario en la parroquia de San Gottardo al Corso y como colaborador de la Pastoral Juvenil diocesana, según confirmó la propia institución.

El adiós a través de TikTok

"Hola a todos, me llamo don Alberto Ravagnani y soy sacerdote. He decidido dejar el ministerio sacerdotal", anunció el clérigo en su cuenta de TikTok, donde acumula casi 200.000 seguidores y más de dos millones de "me gusta".

Fiel a su estilo, Ravagnani remitió a su comunidad a un vídeo más extenso en YouTube para explicar los motivos de una decisión que define como una búsqueda de coherencia con su vocación de "hacer el bien".

El joven sacerdote, referente de la 'Generación Z', insistió en que las razones son "muchas y complejas" y aseguró ser "muy consciente" del paso que está dando.

"No me pondré el alzacuellos, no celebraré la misa, pero mi corazón será siempre el mismo. Ahora, quizá sea incluso más libre y auténtico", añadió.

Entre el altar y el gimnasio

Ravagnani saltó a la fama durante los meses de confinamiento por la pandemia, cuando sus vídeos dinámicos y su lenguaje adaptado a los códigos de YouTube y TikTok lograron romper la barrera entre la Iglesia y el público adolescente.

Sin embargo, su perfil fue evolucionando hacia el 'lifestyle' y el entrenamiento físico, compartiendo rutinas de gimnasio y consejos de salud a través de vídeos con títulos como 'Me preparo para una carrera de Hyrox' o '¿Un cura en el gimnasio?'.

Esta faceta generó una creciente polarización: mientras sus seguidores veían un ejemplo de 'mens sana in corpore sano' que modernizaba la imagen del clero, sus detractores criticaban la sobreexposición de su físico.

Especial controversia causó el uso de su condición de sacerdote para promocionar productos comerciales de nutrición, lo que para sectores eclesiásticos suponía una mercantilización incompatible con el decoro presbiteral.

Conmoción en su comunidad

La renuncia ha causado un fuerte impacto en 'Fraternità', la asociación juvenil fundada por Ravagnani que se había convertido en un referente de la pastoral moderna en Italia.

Los responsables del movimiento admitieron en un comunicado sentirse "conmocionados" y "desconcertados" por una noticia que no habían previsto.

"Es un paso que no habíamos previsto, que no hemos elegido y que nos causa desconcierto y sufrimiento. Esta decisión afecta la vida personal de cada uno de nosotros y también la identidad misma de Fraternità", señalaron desde la organización, que hasta ahora funcionaba bajo la guía espiritual del carismático sacerdote.

Por su parte, Ravagnani ha intentado calmar a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde le siguen más de 293.000 personas, asegurando que su compromiso con los jóvenes de la asociación se mantiene intacto.

"Esos chicos siempre podrán contar conmigo (...) Los conozco, los veo, los amo. Y, sobre todo, confío en ellos. 'Fraternità' crecerá. Encontrará su camino. Seguirá haciendo el bien", escribió en sus redes el ya exsacerdote.

