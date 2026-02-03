Martes, 03 de Febrero 2026

Estos son los precios de boletos para Sebastián Yatra en CDMX

En estos momentos se desarrolla el último día de preventa y mañana comienza la venta general

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El concierto de Sebastián Yatra en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 23 de mayo. EFE / ARCHIVO

Hace unos días, el cantante colombiano de reguetón y pop Sevastián Yatra anunció una gira por 10 ciudades de México que recorrerá en este año. Las citas se inscriben dentro de la gira "Entre Tanta Gente Tour" entre mayo y junio.

Con respecto a la compra y venta de boletos, la ventana de adquisición por preventa se encuentra abierta con la promotora Ocesa, a través de la boletera Ticketmaster.

Las ciudades que visitará Yatra son las siguientes:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Mérida
  • Puebla
  • Torreón
  • Monterrey
  • Chiapas
  • León

Cubriendo con ello, varias regiones del país.

¿A qué hora inicia la preventa de boletos?

Para la Ciudad de México, la preventa de boletos se llevará a cabo los días 2 y 3 de febrero a través de Ticketmaster México a espera de la venta general que se realizará el día de mañana, miércoles 4 de febrero. Por ello, se recomienda registrarse con anticipación para poder apartar uno de los codiciados boletos.

La preventa se encuentra abierta desde las 9:00 horas, sin embargo, la venta general de mañana comenzará a partir de las 11:00 horas. Recuerda que la preventa va en exclusiva con tarjetas HSBC con posibilidad de 3 o 5 meses sin intereses.

¿Cuáles son los precios para Sebastián Yatra en CDMX?

  • NIVEL A - $3,583.50 pesos
  • NIVEL B - $2,703.25 pesos
  • NIVEL BB - $2,830.75 pesos
  • NIVEL C - $1,636.75 pesos
  • NIVEL D - $1,537.50 pesos
  • NIVEL E - $1,103.50 pesos

*Precios base con cargos y sin variaciones.

El concierto de Sebastián Yatra en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 23 de mayo.

