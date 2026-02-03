Hace unos días, el cantante colombiano de reguetón y pop Sevastián Yatra anunció una gira por 10 ciudades de México que recorrerá en este año. Las citas se inscriben dentro de la gira "Entre Tanta Gente Tour" entre mayo y junio.

Con respecto a la compra y venta de boletos, la ventana de adquisición por preventa se encuentra abierta con la promotora Ocesa, a través de la boletera Ticketmaster.

Las ciudades que visitará Yatra son las siguientes:

Ciudad de México

Guadalajara

Querétaro

San Luis Potosí

Mérida

Puebla

Torreón

Monterrey

Chiapas

León

Cubriendo con ello, varias regiones del país.

¿A qué hora inicia la preventa de boletos?

Para la Ciudad de México, la preventa de boletos se llevará a cabo los días 2 y 3 de febrero a través de Ticketmaster México a espera de la venta general que se realizará el día de mañana, miércoles 4 de febrero. Por ello, se recomienda registrarse con anticipación para poder apartar uno de los codiciados boletos.

La preventa se encuentra abierta desde las 9:00 horas, sin embargo, la venta general de mañana comenzará a partir de las 11:00 horas. Recuerda que la preventa va en exclusiva con tarjetas HSBC con posibilidad de 3 o 5 meses sin intereses.

¿Cuáles son los precios para Sebastián Yatra en CDMX?

NIVEL A - $3,583.50 pesos

NIVEL B - $2,703.25 pesos

NIVEL BB - $2,830.75 pesos

NIVEL C - $1,636.75 pesos

NIVEL D - $1,537.50 pesos

NIVEL E - $1,103.50 pesos

*Precios base con cargos y sin variaciones.

El concierto de Sebastián Yatra en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 23 de mayo.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Zapopan: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB