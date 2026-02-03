Hace unos días, el cantante colombiano de reguetón y pop Sevastián Yatra anunció una gira por 10 ciudades de México que recorrerá en este año. Las citas se inscriben dentro de la gira "Entre Tanta Gente Tour" entre mayo y junio.Con respecto a la compra y venta de boletos, la ventana de adquisición por preventa se encuentra abierta con la promotora Ocesa, a través de la boletera Ticketmaster.Las ciudades que visitará Yatra son las siguientes:Cubriendo con ello, varias regiones del país.Para la Ciudad de México, la preventa de boletos se llevará a cabo los días 2 y 3 de febrero a través de Ticketmaster México a espera de la venta general que se realizará el día de mañana, miércoles 4 de febrero. Por ello, se recomienda registrarse con anticipación para poder apartar uno de los codiciados boletos.La preventa se encuentra abierta desde las 9:00 horas, sin embargo, la venta general de mañana comenzará a partir de las 11:00 horas. Recuerda que la preventa va en exclusiva con tarjetas HSBC con posibilidad de 3 o 5 meses sin intereses.*Precios base con cargos y sin variaciones.El concierto de Sebastián Yatra en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 23 de mayo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB