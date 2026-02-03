Rusia bombardea la red eléctrica ucraniana en medio del invierno más frío en años

Rusia llevó a cabo un intenso ataque nocturno contra Ucrania, en el que utilizó cerca de 450 drones de largo alcance y alrededor de 70 misiles de distintos tipos, según informó el martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

La ofensiva tuvo lugar mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba de visita en Kiev como muestra de respaldo, y a solo un día de que ambas naciones participaran en conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto iniciado por Rusia hace casi cuatro años.

El bombardeo de al menos cinco regiones de Ucrania incluyó un número récord de 32 misiles balísticos y tuvo como objetivo específico la red eléctrica, señaló Zelenskyy, como parte de la campaña continua de Moscú para dejar a los civiles sin luz, calefacción y agua corriente en medio del invierno más frío en años.

La empresa privada de energía DTEK dijo que fue el bombardeo más intenso a la red eléctrica este año. Al menos 10 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades.

"Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia", dijo Zelenskyy. Las temperaturas en Kiev cayeron a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) durante la noche y se mantuvieron en -16 ºC (-3 ºF) el martes.

Instó a los aliados a enviar más suministros de defensa antiaérea y ejercer "máxima presión" sobre Rusia para poner fin a su invasión a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Las autoridades han descrito las recientes conversaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev como constructivas. Pero después de un año de esfuerzos, el gobierno de Trump todavía busca un avance en temas clave como quién conserva la tierra ucraniana que el ejército ruso ha ocupado, y un acuerdo integral parece lejano. Las conversaciones en Abu Dabi estaban programadas para el miércoles y jueves. Rutte se dirigió al parlamento ucraniano durante su visita y dijo que los países de la alianza militar "están listos para proporcionar apoyo de forma rápida y consistente" mientras los esfuerzos de paz se prolongan.

Desde el verano pasado, los miembros de la OTAN han proporcionado el 75% de todos los misiles suministrados al frente, y el 90% de los utilizados para la defensa antiaérea de Ucrania, dijo.

Los países europeos, temiendo las ambiciones de Moscú, ven su propia seguridad futura en juego en Ucrania.

"Tengan la seguridad de que la OTAN está con Ucrania y está lista para hacerlo durante los próximos años", dijo Rutte. "Su seguridad es nuestra seguridad. Su paz es nuestra paz. Y debe ser duradera".

Un funcionario del Kremlin dijo la semana pasada que Rusia había acordado detener los ataques a Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero debido a las temperaturas gélidas, tras una solicitud personal del presidente estadounidense Donald Trump al presidente ruso, Vladímir Putin. Sin embargo, el frío intenso continúa y también los ataques aéreos de Rusia.

Rusia ha intentado desgastar el apetito de los ucranianos por la lucha creando dificultades para la población civil en hogares oscuros y helados.

Ha intentado destruir la red eléctrica de Ucrania, atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores en plantas de energía. La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, dijo que el ataque nocturno golpeó sus plantas de energía térmica en el noveno gran asalto desde octubre.

En Kiev, las autoridades dijeron que cinco personas resultaron heridas en los ataques que dañaron e incendiaron edificios residenciales, un jardín de infancia y una gasolinera en varias partes de la capital, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Para la madrugada, 1.170 edificios de apartamentos en la capital estaban sin calefacción, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Eso retrasó las desesperadas operaciones de reparación que habían restaurado la electricidad a todos menos 80 edificios de apartamentos, afirmó.

Rusia también atacó la región nororiental de Járkiv en Ucrania, donde se reportaron heridos, y la región sureña de Odesa.

El ataque también dañó el Salón de la Fama en el Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la II Guerra Mundial, al pie del Monumento a la Madre Patria en Kiev, dijo la ministra de Cultura ucraniana Tetiana Berezhna.

"Es simbólico y cínico al mismo tiempo: el estado agresor ataca un lugar de memoria sobre la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo crímenes en el siglo XXI", señaló Berezhna.

