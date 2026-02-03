El enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff, aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Ben Gurion (a las afueras de Tel Aviv), para mantener encuentros en el país en medio de las tensiones con Irán, recogieron distintos medios israelíes.

Hacia las 16.30 hora local (14.00 GMT), Witkoff se reunirá en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjammín Netanyahu, advirtió el diario The Times of Israel.

Se espera que participen en la reunión el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir; y el director del servicio de inteligencia exterior (Mosad), David Barnea, recoge el periódico Haaretz.

La visita de Witkoff se produce en medio de las tensiones en Oriente Medio, mientras Estados Unidos amenaza con atacar Irán y la república islámica afirma que su respuesta estaría dirigida tanto contra las bases estadounidenses en la región como contra Israel.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor israelí visitó Estados Unidos durante el fin de semana, confirmó a EFE el Ejército de Israel.

'Galei Tzahal', la radio operada por las fuerzas armadas israelíes, recogió tras la visita que Zamir afirmó, durante una evaluación de seguridad militar, que el ataque puede producirse "en dos semanas o en dos meses", rechazando que la escalada fuera inmediata.

Con una flota estadounidense amenazando a la República Islámica, Teherán y Washington regresarán en los próximos días a la mesa de negociación para buscar un acuerdo nuclear, en uno de los momentos más bajos del país persa en décadas.

Teherán y Washington no han anunciado aún el encuentro, pero medios estadounidenses como el New York Times y Axios apuntan a una suerte de cumbre en Estambul el viernes, con la presencia además de altos cargos Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán.

Estados Unidos estaría representado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mientras que la delegación iraní estaría encabezada por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

AO

