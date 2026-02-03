Nicki Minaj explota hacia críticas en los Grammy 2026; esto dijo

La rapera trinitense, Nicki Minaj, se volvió tendencia durante la noche de los Premios Grammy 2026, primero por un mensaje homofóbico contra Trevor Noah y después por una serie de publicaciones dirigidas a Jay-Z.

Todo comenzó tras un "chiste" del conductor de la ceremonia, quien bromeó sobre la ausencia de la rapera: dijo que "todavía estaba en la Casa Blanca con Donald Trump" y añadió que el presidente presumiría tener un "trasero" más grande que ella.

Minutos después, la artista respondió en X: "Trevor se niega a salir del armario cuando todos en la industria conocen a su novio", escribió, según capturas que circularon en redes.

Mientras avanzaba la gala, Minaj publicó nuevos mensajes contra Jay-Z. Compartió un meme con imágenes del rapero junto a Beyoncé y Aaliyah y lanzó acusaciones sobre supuestos abusos de poder, rituales y conspiraciones en la industria, además de afirmar que habría "revelaciones" y "consecuencias".

ESPECIAL/X

En medio de la controversia, Minaj aprovechó la atención para hablar de su carrera. Informó que su sexto álbum de estudio, planeado como continuación de "Pink Friday 2" (2023), quedará en pausa mientras renegocia su contrato discográfico.

Según explicó, su decisión está relacionada con lo que describió como sabotajes a distintos proyectos, por sus preferencias políticas, incluido un documental sobre experiencias personales.

