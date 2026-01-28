Eiza González se une a la nueva película de Guy Ritchie junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

La actriz mexicana Eiza González continúa consolidando su carrera en Hollywood al anunciar que será la protagonista de la próxima película del reconocido director Guy Ritchie, titulada “In the Grey”.

En este nuevo proyecto, la intérprete compartirá créditos con destacados actores de la industria cinematográfica internacional, ampliando así su presencia en el cine de acción.

¿De qué trata la película?

La producción, respaldada por Lionsgate, contará con Eiza interpretando a una de las integrantes de un grupo de agentes encubiertos, donde dos de sus compañeros serán interpretados por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, actores de amplia trayectoria en Hollywood. Además, la película reunirá a talentos como Kristofer Hivju, Fisher Stevens y Rosamund Pike, completando un reparto que promete grandes dosis de acción y suspenso.

“In the Grey” se centra en una misión imposible : los personajes de Eiza y sus colegas deberán recuperar una fortuna millonaria robada, enfrentándose a situaciones de alto riesgo que pondrán a prueba sus habilidades y su resistencia al peligro. Este tipo de narrativa promete consolidar la película como un thriller de acción que mantendrá al público al borde de la butaca.

Henry Cavill es parte del elenco de “In the Grey”. AP/ ARCHIVO

¿Cuándo es su estreno?

El estreno está programado para el 10 de abril, fecha en la que los fanáticos del cine de acción podrán disfrutar de la película en cines de todo el mundo, mientras que los seguidores de Eiza podrán ver de primera mano su evolución como actriz dentro de producciones de gran escala internacional.

El anuncio de este nuevo proyecto llega poco después de que la actriz manifestara su descontento por la difusión de noticias falsas en medios mexicanos sobre una supuesta nominación a los Premios Razzie 2026, dedicados a premiar “lo peor del cine”.

Con este nuevo papel, Eiza González no solo reafirma su lugar como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional, sino que también confirma su capacidad de asumir roles complejos y de acción dentro de proyectos cinematográficos de alto presupuesto, consolidando su carrera en la meca del cine mundial.

PH