HBO Max: Conoce los estrenos que llegan en febrero 2026

Ya sea para quienes aman las comedias, para los que disfrutan del romance, para los que se sienten atraídos por el terror o incluso para quienes prefieren un buen drama, HBO Max se prepara para complacer todos los gustos con la llegada de una gran cantidad de nuevos contenidos durante febrero.

HBO Max se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares de los últimos años gracias a su variado repertorio de películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales que han logrado captar la atención del público.

Tanto por las películas y series que muchos recuerdan con nostalgia como por las producciones más recientes y originales creadas por la propia plataforma, el lugar de HBO Max frente a otras empresas similares es indiscutible. Uno de sus rasgos más característicos es la capacidad de ofrecer experiencias intensas y narrativas de alta calidad que conectan con distintas audiencias.

Y este mes no será la excepción. En febrero, l a plataforma suma nuevas historias a su catálogo que prometen mantenerte frente al televisor por horas. A continuación, te compartimos algunos de los estrenos más esperados.

¿Qué estrenos llegan a HBO Max este febrero?

El Caballero de los Siete Reinos – Primera temporada, tercer episodio

Estreno: 1 de febrero de 2026

Arrancando fuerte con una de las historias que llevaron a HBO al estrellato, la plataforma recibe El Caballero de los Siete Reinos, una serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, pero situada aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de la historia original.

Creada por George R. R. Martin, la trama sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, en un mundo marcado por la caballería, las intrigas políticas y los conflictos que anticipan el destino de Poniente.

Industry – Cuarta temporada, cuarto episodio

Estreno: 1 de febrero

Industry continúa explorando un relato cargado de drama, ambición y enfrentamientos personales. La serie sigue a un grupo de jóvenes recién graduados que compiten por puestos permanentes en un prestigioso banco de inversión en Londres, mostrando un ambiente tóxico, despiadado y altamente competitivo, donde la supervivencia depende de la astucia y las decisiones extremas.

Como agua para chocolate – Temporada dos

Estreno: 15 de febrero

Una de las series estelares de HBO Max regresa para continuar la historia del amor prohibido entre Tita de la Garza y Pedro Múzquiz, marcado por una rígida tradición familiar que obliga a Tita a cuidar a su estricta madre y renunciar al matrimonio. La nueva temporada promete más emociones, conflictos familiares y pasión.

Los Malditos – Película

Estreno: 30 de enero

Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense en 1862, Los Malditos presenta una historia intensa de supervivencia, violencia y dilemas morales. La cinta se centra en un grupo de hombres atrapados en un entorno hostil, donde las decisiones tomadas bajo presión pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

A lo largo del relato, la película explora los límites de la lealtad, la culpa y la humanidad en medio del caos de la guerra, ofreciendo una visión cruda y reflexiva sobre los costos emocionales y psicológicos del conflicto armado.

Con estrenos que abarcan desde mundos épicos y dramas contemporáneos hasta historias de amor y relatos históricos cargados de tensión, HBO Max refuerza su apuesta por ofrecer contenidos variados y de alta calidad. Este febrero, la plataforma se consolida como una opción ideal para quienes buscan historias envolventes que se adapten a todos los gustos y estados de ánimo.

