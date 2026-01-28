Angélica Rivera vuelve a Televisa con este proyecto

El estreno de la serie “Con esa misma mirada” marca el retorno de Angélica Rivera a la actuación y a la televisión abierta en México, luego de varios años alejada de los reflectores. La producción, realizada por Argos Comunicación, llegará a la señal del Canal de las Estrellas el próximo 30 de marzo de 2026 a las 21:30 horas, consolidando así su regreso a los foros televisivos tras un periodo de ausencia prolongada.

Este proyecto representa un momento relevante dentro de la industria del entretenimiento nacional, no solo por el retorno de la actriz, sino también por el contexto en el que ocurre. Rivera, quien fue primera dama durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mantuvo su carrera artística en pausa mientras desempeñó funciones protocolarias y atravesó una etapa de alta exposición mediática, marcada por polémicas públicas y su divorcio del expresidente, confirmado en 2019.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial del Canal de las Estrellas, “Con esa misma mirada” se transmitirá por primera vez en televisión abierta el lunes 30 de marzo de 2026 en horario estelar. Aunque la serie ya fue presentada anteriormente en la plataforma ViX, su llegada a la señal nacional permitirá ampliar su alcance y acercarla a un público más amplio.

La historia está protagonizada por Angélica Rivera y Diego Klein, y se trata de una adaptación de la telenovela “Mirada de Mujer”, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión mexicana. En esta nueva versión, la trama se centra en Eloísa, personaje interpretado por Rivera, quien enfrenta un proceso de reconstrucción emocional y transformación personal en una etapa madura de su vida.

Angélica Rivera regresa a las pantallas

Durante los años en que se mantuvo alejada de la actuación, Rivera concentró su atención en su vida institucional y familiar. Su regreso a la pantalla chica se da ahora en un escenario mediático distinto, en el que existe interés por su desempeño actoral tras su paso por la vida pública y política.

La serie, desarrollada por Argos Comunicación, apuesta por una narrativa actual que aborda temas como el autoconocimiento, la resiliencia y los retos que enfrentan las mujeres en la madurez. Además de Diego Klein, el elenco incluye a otros actores reconocidos. Durante su lanzamiento en ViX, la producción obtuvo una recepción favorable y ahora buscará consolidarse entre las audiencias de la televisión abierta.

