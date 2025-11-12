Angélica Vale recibe burlas por su divorcio, recordando sus comentarios hacia Cazzu

El pasado 11 de noviembre de 2025, las redes sociales se llenaron de comentarios tras la confirmación de que Angélica Vale y Otto Padrón habían decidido poner fin a su matrimonio, luego de 14 años juntos. La actriz y conductora reveló la noticia durante su programa de radio, sorprendiendo a su público y desatando una avalancha de reacciones en línea.

Durante la emisión, Vale compartió que se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con amigos, detalle que rápidamente captó la atención de los internautas, quienes no tardaron en hacer comparaciones con otros casos recientes del mundo del espectáculo.

Comparaciones con Cazzu y burlas en redes

INSTAGRAM/@cazzu

La situación de Angélica Vale fue relacionada por muchos usuarios con la polémica entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, ya que, según los rumores, Cazzu también habría descubierto la nueva relación del cantante a través de internet.

En redes sociales comenzaron a circular comentarios como: “Te enteraste igual que Cazzu” o “Qué Cazzualidad”, haciendo referencia al parecido entre ambas historias. Las críticas más duras surgieron cuando varios usuarios recordaron las declaraciones que Vale había hecho meses atrás sobre el caso de Cazzu, cuando comentó:

“No pasa nada si te deja por otra... algo tenías que aprender”.

Algunos seguidores le exigieron congruencia y no dudaron en escribir frases como: “¿Recuerdas lo que dijiste a Cazzu? Ahora te toca a ti”.

Reacciones y especulaciones

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales, los motivos de la separación no se han confirmado oficialmente. Sin embargo, diversos usuarios en redes han especulado sobre la posibilidad de una infidelidad.

Vale ya había enfrentado controversias meses antes, en septiembre, cuando aclaró que no apoyaba a Ángela Aguilar, luego de que resurgieran declaraciones antiguas. En aquella ocasión, la actriz explicó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pues se referían a un momento en que la cantante apenas comenzaba su carrera.

El anuncio de su separación colocó nuevamente a Angélica Vale en el centro de la conversación pública. Mientras algunos seguidores le expresaron su respaldo y cariño, otros señalaron la ironía de su situación, considerando que ahora vive algo similar a lo que alguna vez opinó sobre otra figura del espectáculo.

Así, la noticia de su divorcio no solo marcó el fin de una etapa personal, sino que también la convirtió en protagonista de uno de los temas más comentados en las redes sociales durante la semana.

BB