Con un breve taconeo de Miranda Priestley y "Vogue" de Madonna de fondo, 20th Century Studios ha presentado el primer tráiler oficial de El Diablo Viste a la Moda 2. El tuit de anuncio en el perfil oficial de la productora dice lo siguiente:

"¿Una secuela? ¿Para primavera? Qué innovación. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en El Diablo Viste a la Moda 2".

La publicación en X ya cuenta con más de 200 mil visualizaciones y cuenta con una interacción de 9 millones de "me gusta".

En el teaser de menos de un minuto de duración, los tacones rojos con incrustaciones doradas de Priestley atraviesan un pasillo repleto de chicas que trabajan en la industria y que reaccionan al paso del icónico personaje interpretado por Meryl Streep. Esta imagen se intercala con un montaje veloz en el que aparecen vestuarios, un alfombra azul de presentación de modelos primaverales, una modelo que se prepara y una botella de champán que se abre en pleno festejo.

Al final, después de haber visto detalles de los tacones en la secuencia, Miranda sube a un ascensor y da media vuelta develando el outfit completo: blusa negra con escote en "V", falda en blanco y negro y cinturón grueso del mismo rojo que los tacones. En su mano derecha carga la edición de Runway, la revista de moda de la película. Pero cuando las puertas del elevador están por cerrarse ocurre la sorpresa: "Miranda" dice Andrea, a lo que Priestley responde: "Te tomó un largo tiempo".

A sequel? For spring? Groundbreaking. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1, 2026. Watch the teaser trailer now. pic.twitter.com/QzcIn4f6G0— 20th Century Studios (@20thcentury) November 12, 2025

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

La fecha de estreno internacional es el primero de mayo de 2026, al centro de la primavera.

La secuela de la aclamada película homónima de 2006, narra la historia de Miranda Priestly, editora jefe de Runway, ahora en un contexto en el que el periodismo impreso está en decadencia. Priestley deberá convencer a una vieja conocida de inyectar una poderosa suma monetaria al proyecto luego de que Emily Charlton ahora tiene una posición de poder en un grupo ejecutivo. Sin embargo, Miranda volverá a aliarse con Andrea, ahora como una periodista consolidada, para conseguir reordenar el caso que circunda Runway.

La historia está basada en la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns (2013) de Lauren Weisberger, quien también escribió el libro que precedió a la icónica película de 2006.

