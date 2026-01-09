Twenty One Pilots prepara el lanzamiento de “Más de lo que jamás imaginamos”, una película-concierto filmada en el Estadio de la Ciudad de México que busca llevar la experiencia del directo al formato cinematográfico IMAX. El proyecto fue registrado durante una de las fechas de The Clancy World Tour y documenta un espectáculo que reunió a decenas de miles de personas.

La película no se limita a capturar la ejecución musical sobre el escenario. A través de un despliegue técnico de más de veinte cámaras, el filme construye un relato que alterna entre la actuación de la banda y la experiencia del público, integrando momentos detrás de escena que muestran la preparación y el contexto del concierto.

El enfoque apunta a reproducir la dimensión emocional y colectiva del evento. En ese sentido, la narrativa coloca al público como parte central del registro: cantos, silencios y reacciones que forman parte del mismo acontecimiento. El concierto se presenta así no solo como espectáculo, sino como un espacio de encuentro entre la banda y su audiencia.

La elección del formato IMAX responde a esa intención. La escala de la imagen y el sonido busca amplificar la sensación de inmersión, trasladando al cine la intensidad física de un concierto en vivo. Más que sustituir la experiencia presencial, la propuesta apunta a conservarla como memoria y documento cultural.

El hecho de que la película haya sido filmada en la Ciudad de México también adquiere relevancia dentro del proyecto. La respuesta del público local, caracterizada por su participación activa, se integra al relato como un elemento narrativo fundamental, subrayando el papel de la audiencia latinoamericana en la trayectoria reciente de la banda.

ESPECIAL/IG/@twenty one pilots

"Más de lo que jamás imaginamos" se suma así a una tendencia creciente de conciertos concebidos para la pantalla grande, pero con una apuesta particular: registrar no solo un show, sino una experiencia colectiva que, al pasar del estadio al cine, busca mantenerse vigente más allá de su carácter efímero.

"Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos" llegará a IMAX y cines de todo el mundo el 26 de febrero por tiempo limitado, con funciones previas exclusivas en IMAX a partir del 25 de febrero y los boletos estarán a la venta el 15 de enero.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

