Entretenimiento |

¡Ricky Martin anuncia concierto en Guadalajara!

Esto es todo lo que debes saber del concierto de Ricky Martin

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto se sabe hasta el momento del concierto de Ricky Martin en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se anunció la llegada de Ricky Martin a Guadalajara. El ícono global de la música latina regresa a México con su espectacular México Live 2026 y tiene agendada una fecha para nuestra ciudad.

El puertorriqueño traerá un show de 90 minutos lleno de energía, pasión y baile, con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos: "Livin' la Vida Loca", "She bangs", "María", "La copa de la vida" y muchos más. Prepárate para cantar, bailar y disfrutar una noche inolvidable.

Todo lo que debes saber del concierto de Ricky Martin

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
  • Hora: 21:00 horas
  • Sede: Estadio Panamericano Charros de Jalisco
  • Boletos a través de Fun Ticket

Precio de Boletos

El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco abre sus puertas para Ricky Martin con los siguientes precios:

  • General de pie - $850 pesos
  • Planta alta - $890 pesos
  • Planta baja - $990 pesos
  • VIP Home - $1,190 pesos
  • FAN - $1,390 pesos
  • Lateral alta y preferente - $1,490 pesos
  • Bronce - $1,590 pesos
  • Premier butaca y lateral preferente - $1,890 pesos
  • VIP 1era y 3era base - $1,890 pesos
  • Plata - $1,990 pesos
  • Oro - $2,590 pesos
  • Platino VIP - $2,990 pesos
  • Platino $3,690 pesos
  • Diamante - $4,590 pesos

Todos los precios son más cargos de servicios. Los boletos YA se encuentran disponibles; los puedes adquirir a través de la taquilla en línea de Fun Ticket a través de este link. Necesitarás una cuenta en la plataforma y un correo electrónico en el que llegarán tus boletos a más tardar dentro de 72 horas después de tu compra.

OB
 

