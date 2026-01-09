El día de hoy se anunció la llegada de Ricky Martin a Guadalajara. El ícono global de la música latina regresa a México con su espectacular México Live 2026 y tiene agendada una fecha para nuestra ciudad.

El puertorriqueño traerá un show de 90 minutos lleno de energía, pasión y baile, con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos: "Livin' la Vida Loca", "She bangs", "María", "La copa de la vida" y muchos más. Prepárate para cantar, bailar y disfrutar una noche inolvidable.

Todo lo que debes saber del concierto de Ricky Martin

Fecha : Miércoles 18 de marzo de 2026

: Miércoles 18 de marzo de 2026 Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Sede : Estadio Panamericano Charros de Jalisco

: Estadio Panamericano Charros de Jalisco Boletos a través de Fun Ticket

Precio de Boletos

El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco abre sus puertas para Ricky Martin con los siguientes precios:

General de pie - $850 pesos

Planta alta - $890 pesos

Planta baja - $990 pesos

VIP Home - $1,190 pesos

FAN - $1,390 pesos

Lateral alta y preferente - $1,490 pesos

Bronce - $1,590 pesos

Premier butaca y lateral preferente - $1,890 pesos

VIP 1era y 3era base - $1,890 pesos

Plata - $1,990 pesos

Oro - $2,590 pesos

Platino VIP - $2,990 pesos

Platino $3,690 pesos

Diamante - $4,590 pesos

Todos los precios son más cargos de servicios. Los boletos YA se encuentran disponibles; los puedes adquirir a través de la taquilla en línea de Fun Ticket a través de este link. Necesitarás una cuenta en la plataforma y un correo electrónico en el que llegarán tus boletos a más tardar dentro de 72 horas después de tu compra.

