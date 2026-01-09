El día de hoy se anunció la llegada de Ricky Martin a Guadalajara. El ícono global de la música latina regresa a México con su espectacular México Live 2026 y tiene agendada una fecha para nuestra ciudad.El puertorriqueño traerá un show de 90 minutos lleno de energía, pasión y baile, con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos: "Livin' la Vida Loca", "She bangs", "María", "La copa de la vida" y muchos más. Prepárate para cantar, bailar y disfrutar una noche inolvidable.El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco abre sus puertas para Ricky Martin con los siguientes precios:Todos los precios son más cargos de servicios. Los boletos YA se encuentran disponibles; los puedes adquirir a través de la taquilla en línea de Fun Ticket a través de este link. Necesitarás una cuenta en la plataforma y un correo electrónico en el que llegarán tus boletos a más tardar dentro de 72 horas después de tu compra.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB