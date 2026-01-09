Bad Bunny es demandado por 16 millones de dólares y esta es la curiosa razón

Una mujer presentó una demanda contra Bad Bunny al asegurar que su voz fue incorporada sin autorización en dos canciones populares del cantante puertorriqueño. El recurso legal fue radicado el lunes 5 de enero en Puerto Rico y señala un presunto uso indebido de su identidad vocal con fines comerciales.

De acuerdo con el documento judicial, Tainaly Serrano Rivera afirma que su voz puede escucharse tanto en “Solo de mí”, tema lanzado en 2018 e incluido en el álbum X 100pre, como en “EoO”, canción que forma parte del más reciente disco del artista, Debí Tirar Más Fotos, que alcanzó el primer lugar en listas. En ambos casos, el audio correspondería a la frase: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

Qué es lo que dice la demanda

Según la versión de Rivera, dicha grabación se realizó en 2018, cuando aún era estudiante universitaria, a petición de La Paciencia, productor y colaborador cercano de Bad Bunny. La demandante sostiene que en ese momento no se le explicó para qué sería utilizado el audio ni se le informó que su voz formaría parte de producciones musicales de alcance internacional.

EFE/ARCHIVO

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, se lee en la demanda.

“No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna”.

El recurso legal acusa a Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), a Roberto Rosado (La Paciencia) y al sello Rimas Entertainment de violar la ley de derecho a la imagen vigente en Puerto Rico. Como parte de la reclamación, Rivera solicita una indemnización de 16 millones de dólares por daños y perjuicios.

La demanda también señala que el uso de la voz no se limitó a los lanzamientos comerciales de “Solo de mí” y “EoO”, canciones que llegaron a los puestos No. 93 y No. 24 del Billboard Hot 100, respectivamente, sino que presuntamente se repitió durante presentaciones en vivo, incluyendo la residencia histórica que el artista ofreció en San Juan el año pasado.

Hasta el momento, representantes de Bad Bunny, La Paciencia y Rimas Entertainment no han emitido comentarios públicos en respuesta a solicitudes de información realizadas por Billboard sobre el caso.

Rivera es representada legalmente por los abogados José Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, el mismo equipo que en 2023 presentó otra demanda contra el cantante por el presunto uso no autorizado de la voz de una expareja en las canciones “Pa’ ti” y “Dos mil 16”.

