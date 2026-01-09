Comienza el fin de semana y este viernes 9 de enero Netflix tiene dos lanzamientos que se pueden ver durante estos días. Conoce las historias y disfruta de la mejor para tu entretenimiento en casa con tu compañía favorita.

Gente que conocemos en vacaciones

Es una película romántica de comedia que ya está disponible en Netflix. Poppy es una chica alegre y positiva; Alex es un joven que adora la rutina. Aunque son muy distintos, han sido mejores amigos durante una década. No viven en la misma ciudad, pero pasan todos los veranos juntos. Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando empiezan a considerar lo que para todos los demás ya era evidente: ¿será que podrían ser la pareja ideal?. Con Emily Bader y Tom Blyth.

Machos Alfa: Temporada 4

Es una serie española de comedia que este viernes entrega su cuarta temporada en Netflix. En esta temporada, los machos alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos y convierten la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la masculinidad y nuevos y sorprendentes modelos familiares, los protagonistas comprueban que compartir techo no es tan fácil como pensaban, ni siquiera durante unas vacaciones en Punta Cana. Con Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Raúl Tejón.

XM