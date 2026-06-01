Perrito DESTRUYE álbum Panini del Mundial 2026 y lo exhiben: el VIDEO viral

A pocos días de que se inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, la fiebre mundialista ha alcanzado cada rincón del planeta.

En marco de las ansias por el inicio del torneo, un perrito se ha hecho viral a través de redes sociales, pues sus dueños publicaron un video exhibiendo a la mascota por destruir el álbum Panini del Mundial 2026.

La publicación logró hacerse viral en cuestión de horas, pues usuarios, coleccionistas y admiradores del futbol no pueden creer la travesura del perrito.

En el video viral se puede ver a un perro café con negro de la raza pastor belga malinois sentado en un sillón, mientras sobre el piso del resto de la sala hay decenas de pedazos de cromos y páginas rotas del álbum.

Las imágenes retratan al culpable con la clásica expresión de perrito que sabe que acaba de cometer una travesura y finge ser inocente. Se ve a la mascota mover ligeramente la cola y posteriormente ser agarrado gentilmente por su dueña.

La publicación se realizó en la plataforma TikTok por la usuaria "@fernandaaarmenta" y el video de tan solo siete segundos fue acompañado de un audio que parece ser la voz de un pequeño niño que dice "No pasa nada mamá, no pasa nada, ya cálmate", así como de la descripción "No descuiden su álbum". Aunque no se especifica dónde ocurrió este incidente, se sabe que fue en México.

La publicación ya cuenta con más de 3.7 millones de visualizaciones y casi 400 mil "me gusta". En la sección de comentarios usuarios e internautas han expresado sus reacciones o pensamientos, defendiendo las acciones del lomito, mofándose e incluso criticando la situación.

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Algunos de los mensajes que se leen son:

" Amiga te coopero para que compres otro y lo llenes, pero no lo regañes".

"La carita de ese bebito dice: inocente".

"Un minuto de silencio por esta triste historia".

"Dice mi mamá que la culpa es tuya, por dejárselo a la mano...".

"Me hubiese enojado si fuera un niño, pero es un perrito".

"El problema es uno dejar cosas materiales a la disposición del perrito, ánimo te cooperamos para uno nuevo".

"Amiga yo te regalo a Messi, Ronaldo y tmb a Neymar pero no lo regañes".

JM