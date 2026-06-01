Jaime Camil y Alejandro Gou apuestan por el futuro del teatro con Matilda

Pantallas gigantes, cientos de luces, un amplio elenco y una de las historias infantiles más populares de las últimas décadas forman parte de la apuesta con la que Matilda llegará a Guadalajara. El productor Alejandro Gou y el actor Jaime Camil presentaron los detalles de una producción que promete trasladar al Auditorio Telmex la misma magnitud que ha conquistado al público en Ciudad de México. La puesta en escena se presentará el próximo 7 de junio.

La producción, basada en la novela de Roald Dahl, arribará a la ciudad tras una exitosa temporada en la capital del país , con una propuesta que, según Gou, va más allá de una simple réplica de las versiones montadas en Londres o Broadway.

“Desde que compré los derechos le pedí al autor que me dejara transformar Matilda. La obra se había estrenado hace 14 años y sentía que necesitaba una actualización. Me gusta modernizar las obras, llevarlas a otro nivel visual y tecnológico”, explicó el productor.

El resultado, aseguró, es una puesta en escena completamente renovada, apoyada en una compleja infraestructura técnica que incluye cientos de metros de pantallas LED, iluminación robótica y una producción de gran formato que llegará íntegra a Guadalajara.

“Vamos a traerla completita. Son 10 tráileres, más de 300 luces robóticas, proyectores láser y una producción gigantesca. Siempre me ha gustado que el público vea exactamente el espectáculo que concebimos, sin recortes”, señaló.

Jaime Camil interpreta a la temible Tronchatoro. El actor aseguró que el Auditorio Telmex representa el espacio ideal para una obra de estas dimensiones.

“El cariño del público tapatío es muy especial. Este teatro es inmensamente grande y bello, y creo que es perfecto para una producción como esta. La escala del espectáculo es enorme, algo que podrías ver en un recinto de clase mundial. Aquí Matilda va a lucir muchísimo”, comentó.

El actor destacó, además, la respuesta que la obra ha recibido desde su estreno .

“La gente se ha expresado muy bien del montaje. Los críticos especializados han hablado muy bien del trabajo de todos nosotros y eso nos entusiasma muchísimo. Las producciones de Alex no tienen límite; nunca se escatima en el nivel de producción. Cada centavo que el público invierte está justificado”.

Tanto Gou como Camil coincidieron en que el verdadero valor de Matilda radica en los mensajes que transmite.

La historia sigue a una niña que encuentra en la imaginación, los libros y el conocimiento las herramientas para enfrentar un entorno que constantemente intenta minimizarla, un mensaje que, según Camil, mantiene plena vigencia.

“Es importante que los niños levanten la voz. Si su realidad no es ideal, que busquen cambiarla. Matilda empodera a los niños. Es una niña que enfrenta mil adversidades y decide sobreponerse a ellas. Es un mensaje precioso”.

El actor también destacó que la obra fomenta el hábito de la lectura y la confianza personal.

“Hay una canción que dice literalmente que, si las cosas no están bien, hay que ponerlas bien. La historia habla de tomar las riendas de tu vida y no dejar que otros decidan por ti”.

Durante el encuentro con los medios, Camil compartió detalles sobre el proceso de construcción de Tronchatoro , uno de los personajes más emblemáticos de la historia.

“Tuvimos un gran director, Nick Evans, que dedicó mucho tiempo a trabajar los personajes. Lo importante era entender qué había detrás de Tronchatoro. No es una mujer mala porque sí. Hay razones emocionales que explican por qué se comporta de esa manera”.

Esa búsqueda permitió encontrar un equilibrio entre el miedo que inspira el personaje y la conexión emocional con el público.

“No queríamos que los niños salieran aterrados. Queríamos una villana que impusiera respeto, pero que también resultara entrañable. Encontrar ese punto fue delicioso como actor”.

Por su parte, Gou destacó que el proyecto también representa una inversión en el futuro del teatro mexicano. Para conformar el elenco infantil se realizaron audiciones a más de tres mil menores, de los cuales finalmente fueron seleccionados 60.

“Esos niños son el futuro del teatro, del cine y de las series. Lo que estamos haciendo es sembrar una nueva cultura teatral, tanto arriba como abajo del escenario. Los niños que participan hoy serán los artistas del mañana y quienes vienen a ver la obra serán los futuros espectadores”.

El productor reconoció que la industria teatral enfrenta momentos complejos y consideró fundamental formar nuevas audiencias desde la infancia.

“Desgraciadamente, el teatro está en peligro de extinción. Cada vez hay menos productores y menos espacios dedicados al teatro. Por eso me emociona tanto el éxito de Matilda, porque estamos formando nuevas generaciones que entiendan el valor de esta experiencia”.

En ese sentido, hizo un llamado a productores, medios de comunicación y recintos culturales a trabajar de manera conjunta para fortalecer la actividad teatral .

“Es responsabilidad de todos: de los productores, hacer espectáculos de calidad; de los medios, ayudarnos a difundir; y de los teatros, cuidar qué contenidos presentan. La calidad genera confianza y hace que la gente quiera regresar”.

La función en Guadalajara tendrá, además, un atractivo especial: la participación de la influencer y cantante Lara Campos como una de las protagonistas infantiles.

“La dupla de Jaime y Lara ha sido una explosión increíble”, afirmó Gou. “Lara salió de su zona de confort y demostró que también es una gran actriz”.

Camil coincidió en que, aunque los nombres reconocidos ayudan a atraer espectadores, el verdadero sostén del montaje es la historia misma .

“Claro que los nombres son importantes, pero la obra se mantiene por sí sola. Es una historia tan bonita y está tan bien hecha que termina conquistando al público por sus propios méritos”, concluyó.

EL INFORMADOR/ H. NAVARRO.

SV