Bad Bunny podría enfrentar demanda por 6 MDD: esta es la razón

Es uno de los elementos más emblemáticos de la gira mundial "DeBí Tirar Más Fotos" del cantante Bad Bunny, pero "La Casita", la casa puertorriqueña reconstruida en el escenario que recibe a VIPs y fans selectos durante los conciertos, también se ha convertido en el centro de una disputa legal.

El propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, de 84 años, exige 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al cantante y a varias productoras, alegando que la propiedad en Humacao, Puerto Rico, solo fue licenciada para un cortometraje —de aproximadamente 11 minutos de duración, estrenado a principios de 2025 para acompañar el álbum homónimo— y no para su posterior uso comercial relacionado con la gira, el merchandising y la promoción del álbum.

Según la demanda, citada por el medio "20Minutos", la popularidad de la casa atrajo a visitantes y curiosos a diario, comprometiendo la privacidad del propietario, quien, a su vez, no obtuvo ningún beneficio del uso comercial generalizado de la propiedad.

“La Casita” es una de las mayores atracciones de su gira

Mientras tanto, "La Casita" continúa siendo una de las principales atracciones de los conciertos europeos del cantante.

Madrid, donde Bad Bunny tiene programados diez conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Estadio Metropolitano, la zona VIP acogió a numerosas celebridades en la fecha inaugural del sábado, entre ellas la influencer italiana Chiara Ferragni, las actrices Ana de Armas, Ester Expósito e Hiba Abouk, así como la propietaria de Inditex, Marta Ortega.

Penélope Cruz, Javier Bardem, Lionel Messi y LeBron James también estuvieron presentes en los conciertos de Puerto Rico.

El recurso legal interpuesto por Carrasco Delgado no solo se dirige contra Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, sino que también incluye a las productoras Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC.

La exigencia de 6 millones de dólares se desglosa en 5 millones por concepto de enriquecimiento injusto y explotación comercial no autorizada, y un millón adicional por los daños emocionales y la pérdida de privacidad que ha sufrido el viudo de 84 años.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

