Caso por agresión sexual contra Vin Diesel es denegado

El actor Vin Diesel fue acusado y demandado en diciembre de 2023, por su exasistente Asta Jonasson por discriminación laboral y presunta agresión sexual. Anteriormente él ya había logrado que se desestimaran cuatro de los cargos hace tiempo, aunque la demanda por acoso seguía pendiente.

Sobre esta última acusación, según la declaración de Asta; los hechos ocurrieron en 2010, mientras Diesel filmó la quinta entrega de la saga ‘Fast and Furious’ en Georgia. Aseguró que el actor la obligó a entrar a su habitación de hotel para después tocarla y posteriormente tocarse frente a ella. Luego fue despedida esa misma tarde.

Sin embargo, la tarde de este miércoles, la jueza encargada decidió invalidar el caso, alegando que no cumple con el requisito básico de jurisdicción. Esto debido a que Jonasson acudió a la corte de California, cuando los supuestos actos ocurrieron en otro estado, es por esto que no puede proceder la demanda.

Según la información publicada por TMZ, la jueza concluyó que las leyes californianas no pueden aplicarse a actos que supuestamente sucedieron fuera del estado.

Pero el caso no solo era seguido por la acusación principal; también había crecido por un conflicto entre abogados. Durante una declaración previa, el representante de Diesel, Bryan Freedman, fue acusado por el de Jonasson, Matthew Hale, de insultarlo y simular un golpe durante una discusión relacionada con la cancelación de las fechas en las que Diesel debía presentarse a declarar.

Hasta la fecha el actor no ha salido a dar ninguna declaración al respecto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR