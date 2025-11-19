Actor de Harry Potter muestra apoyo a su sucesor

Daniel Radcliffe, le dio vida al joven mago desde que tenía 11 años a lo largo de las 8 películas basadas en la obra de J.K. Rowling, dedicando una década completa a interpretar un personaje que marcó su vida y la de miles de fanáticos alrededor del mundo.

En una entrevista con Good Morning America, Daniel dio a conocer su apoyo a su sucesor y habló de un mensaje que envió para desearle que disfrute la experiencia en el set.

"No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases genial, y aún mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases incluso mejor'", comentó.

Radcliffe también admitió sentirse sorprendido al ver lo jóvenes que son los protagonistas seleccionados para la serie.

"Cuando veo las fotos de estos niños, parecen muy jóvenes. Los miro y pienso: 'Es una locura que yo hiciera eso a esa edad'. Pero es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando muy bien".

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde fans de la franquicia expresaron su cariño por el actor británico y su gesto hacia la nueva generación de Hogwarts.

Actualmente, Daniel Radcliffe se mantiene lejos de la industria del cine, pero ha estado muy activo en el teatro en obras como "Every Brilliant Thing", donde interpreta a un hombre que crea una lista de cosas maravillosas para ayudar a su madre a sobrellevar la depresión y que se puede disfrutar en el Hudson Theatre de Nueva York.

Antes de convertirse en el nuevo “niño elegido” el joven Dominic interpretó a Oliver Gregory en Grow, una comedia británica de 2025.

Dominic realizo la audición para la serie a finales de 2024 y en mayo de 2025 fue anunciado como el actor elegido para el papel. Debido a los planes de rodaje fue obligado a dejar la escuela regular y seguir estudiando en una escuela infantil durante los descansos del rodaje.

En una entrevista de la BBC, declaró que era “un poco surrealista” transformarse en el personaje, “siempre fui un gran fan de 'Harry Potter cuando era más joven, y era como el papel soñado, por supuesto, así que estoy encantado de poder hacerlo'” explicaba el joven actor.

