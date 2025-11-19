¿Rosalía alista el LUX World Tour 2026?, esto es lo que se sabe de su nueva gira

Luego de que diera a conocer su nuevo material discográfico LUX, la expectativa global en torno a Rosalía vuelve a encenderse debido a posibles presentaciones internacionales, pues todo apunta a que la cantante española se prepara para anunciar oficialmente el “LUX World Tour 2026”, una gira que marcaría su regreso a los escenarios luego de su más reciente tour “Motomami” en 2022.

Si bien la artista no ha confirmado nada de forma directa, señales desde su equipo, movimientos en redes sociales y filtraciones en la industria mantienen a los fans atentos.

El rumor empezó a tomar fuerza después de que Rosalía compartiera en sus redes sociales imágenes en estudio y fragmentos de ensayo junto a su equipo creativo.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Por el momento, no existe un anuncio oficial por parte de Rosalía, sin embargo, la industria y los fans coinciden en que la confirmación podría llegar en cualquier momento. De acuerdo con la información disponible, el “LUX World Tour” se celebraría en 2026, recorrería varias regiones del mundo y presentaría el nuevo concepto artístico que la cantante ha venido desarrollando en los últimos meses.

En una conversación con El País Semanal, comentó que había reunido tres cuadernos completos con apuntes y conceptos. “Mira, Motomami era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista incluso”, confirmó.

Otro punto que aún genera dudas es el tipo de recintos donde podrían llevarse a cabo los conciertos. El impacto de LUX y la proyección internacional de Rosalía hacen posible que la gira llegue a algunos de los estadios más reconocidos del mundo, no obstante, la artista ha mostrado preferencia en ocasiones anteriores por arenas como el Movistar Arena o el Palau Sant Jordi, por lo que no se descarta que esta sea su apuesta inicial durante los primeros tramos del tour.

Sin embargo, tampoco se descarta que Rosalía opte por una propuesta distinta. En declaraciones para el mismo medio del grupo Prisa, la cantante adelantó pistas sobre esta posibilidad:

“Creo que un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo. Tal vez llevarlo a un sitio donde se hacen conciertos, pero no así… Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?”.

De confirmarse, el “LUX World Tour 2026” se perfila como la apuesta más ambiciosa de Rosalía a la fecha, con un concepto visual que, según trascendidos, combinaría recursos escénicos digitales, coreografías ampliadas y una propuesta artística evolucionada tras el impacto global de “Motomami”.

