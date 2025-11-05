31 Minutos "Calurosa Navidad": Lanza trailer de su película navideña

Este miércoles ha salido el tráiler oficial de la nueva película de 31 minutos “Calurosa Navidad”, sorprendiendo a sus fans con la aparición especial de la artista y cantante mexicana Julieta Venegas, causando gran emoción entre los internautas, sobre todo a los mexicanos.

Luego de su exitoso Tiny Desk, vuelven con su esperada película que se estrenará el 21 de este mes en Amazon Prime Video, donde los entrañables Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man y todos sus demás amigos protagonizarán una nueva aventura.

En el trailer de dos minutos podemos apreciar un poco de la trama principal, donde el calentamiento global provoca una intensa ola de calor en vísperas navideñas, provocando que Santa Claus se vea en graves problemas. A pesar de ello Papá Noel mediante un comunicado, anuncia que continuará con su tarea de entregar regalos, excepto en Titirilquén.

Por lo que el popular equipo de noticias decide enviar a Juan Carlos Bodoque al Polo Norte en busca de los regalos de todo el pueblo.

Mientras tanto los demás deciden preparar un show especial navideño para celebrar el regreso triunfal de Bodoque, sin embargo, las dificultades técnicas se harán presentes y el público no se las pondrá fácil. Sólo una estrella podría salvar la presentación.

Es ahí donde aparece la cantante Julieta Venegas con una gran sonrisa y dispuesta a ayudarlos y salvar el acto estelar para que los habitantes de Titirilquén pasen una inolvidable Navidad.

