Rocío Dúrcal, es una de las máximas exponentes de la música hispana, quien será homenajeada en su aniversario luctuoso a través del lanzamiento de Rocío Dúrcal: 20 años sin ti en salas de cine de Cinépolis en México, Latinoamérica y España. Se trata de El Concierto... En Vivo ofrecido en 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una proyección que es posible gracias a una alianza estratégica entre Cinépolis +QUE CINE y Sony Music Vision.El concierto grabado el 22 de noviembre de 1991 realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, cuenta con remasterización en imagen 4K y sonido 5.1, en el cual se podrá disfrutar de algunos de sus mayores éxitos de la cantante, además de la aparición estelar de los artistas Juan Gabriel y Enrique Guzmán.La cita es el próximo 25 de marzo de 2026, con motivo del 20 aniversario luctuoso de la artista. Este lanzamiento es un homenaje a su legado y una oportunidad para que nuevas generaciones y seguidores históricos revivan su obra en la pantalla grande.En las salas VIP además se contará con un paquete que incluye la entrada, una selección de cocteles con alcohol (se solicitará identificación), un mix de deliciosos snacks y elementos sorpresa para vivir un gran concierto en la pantalla grande.XM