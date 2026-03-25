Rocío Dúrcal, es una de las máximas exponentes de la música hispana, quien será homenajeada en su aniversario luctuoso a través del lanzamiento de Rocío Dúrcal: 20 años sin ti en salas de cine de Cinépolis en México, Latinoamérica y España .

Rocío Dúrcal: 20 años sin ti. ESPECIAL/+QUE CINE.

Se trata de El Concierto... En Vivo ofrecido en 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una proyección que es posible gracias a una alianza estratégica entre Cinépolis +QUE CINE y Sony Music Vision.

Rocío Dúrcal: 20 años sin ti. ESPECIAL/+QUE CINE.

El concierto grabado el 22 de noviembre de 1991 realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, cuenta con remasterización en imagen 4K y sonido 5.1, en el cual se podrá disfrutar de algunos de sus mayores éxitos de la cantante, además de la aparición estelar de los artistas Juan Gabriel y Enrique Guzmán .

Rocío Dúrcal: 20 años sin ti. ESPECIAL/+QUE CINE.

La cita es el próximo 25 de marzo de 2026, con motivo del 20 aniversario luctuoso de la artista. Este lanzamiento es un homenaje a su legado y una oportunidad para que nuevas generaciones y seguidores históricos revivan su obra en la pantalla grande.

Rocío Dúrcal: 20 años sin ti. ESPECIAL/+QUE CINE.

En las salas VIP además se contará con un paquete que incluye la entrada, una selección de cocteles con alcohol (se solicitará identificación), un mix de deliciosos snacks y elementos sorpresa para vivir un gran concierto en la pantalla grande.

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