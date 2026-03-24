La película El Bufón 2 llega a las salas de cine de la ciudad, se trata de la secuela de la cinta El Bufón estrenada hace tres años , la cual marcó el debut en la silla de director de Colin Krawchuk.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Ahora, la secuela de terror se desarrolla durante la noche de Halloween, cuando la maga adolescente Max se cruza con el siniestro Bufón .

La chica deberá ser más astuta que el asesino sobrenatural cuya magia es demasiado real y cuyos trucos siempre terminan en sangre.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Michael Sheffield, quien interpretó a Jester en la primera cinta, repite el rol de este personaje que busca ganarse su lugar en el cine de terror.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

El Bufón 2

(The Jester 2)

De Colin Krawchuk.

Con Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl, Josue Ryanne, Jessica Otherhl, Khaydn Adams, Dingani Beza.

Estados Unidos, 2025.

XM