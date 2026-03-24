La película El Bufón 2 llega a las salas de cine de la ciudad, se trata de la secuela de la cinta El Bufón estrenada hace tres años, la cual marcó el debut en la silla de director de Colin Krawchuk. Ahora, la secuela de terror se desarrolla durante la noche de Halloween, cuando la maga adolescente Max se cruza con el siniestro Bufón.La chica deberá ser más astuta que el asesino sobrenatural cuya magia es demasiado real y cuyos trucos siempre terminan en sangre.Michael Sheffield, quien interpretó a Jester en la primera cinta, repite el rol de este personaje que busca ganarse su lugar en el cine de terror.(The Jester 2)De Colin Krawchuk.Con Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl, Josue Ryanne, Jessica Otherhl, Khaydn Adams, Dingani Beza.Estados Unidos, 2025.XM