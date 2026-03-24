Martes, 24 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "El Bufón 2"

Los amantes del cine de terror la película El Bufón 2 ya está en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"El Bufón 2" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La película El Bufón 2 llega a las salas de cine de la ciudad, se trata de la secuela de la cinta El Bufón estrenada hace tres años, la cual marcó el debut en la silla de director de Colin Krawchuk.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 
El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 

Ahora, la secuela de terror se desarrolla durante la noche de Halloween, cuando la maga adolescente Max se cruza con el siniestro Bufón.

La chica deberá ser más astuta que el asesino sobrenatural cuya magia es demasiado real y cuyos trucos siempre terminan en sangre.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 
El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La Grazia: La belleza de la duda”

Michael Sheffield, quien interpretó a Jester en la primera cinta, repite el rol de este personaje que busca ganarse su lugar en el cine de terror.

El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 
El Bufón 2. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT. 

El Bufón 2

(The Jester 2)

De Colin Krawchuk.

Con Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl, Josue Ryanne, Jessica Otherhl, Khaydn Adams, Dingani Beza.

Estados Unidos, 2025.

XM

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