El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por una trayectoria cinematográfica que se prolongó durante seis décadas y por su participación en producciones como The Godfather y Apocalypse Now, falleció a los 95 años.

Originario de San Diego, California, e hijo de un oficial de carrera de la Marina, Duvall construyó una filmografía diversa en la que dio vida a personajes que iban desde vaqueros hasta militares. Estudió en Principia College, en Illinois, y sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea. Más tarde se trasladó a Nueva York para formarse en arte dramático con el maestro Sanford Meisner. En esa etapa compartió departamento con Dustin Hoffman y mantuvo cercanía con Gene Hackman, quienes también alcanzarían reconocimiento internacional.

Antes de consolidarse en el cine, participó en varias puestas en escena teatrales. Su primer papel relevante en la pantalla grande llegó en 1962 con To Kill a Mockingbird, donde interpretó al reservado Arthur “Boo” Radley, un personaje breve pero fundamental en la trama. Años después, incluso nombró “Boo” a uno de sus perros.

En su filmografía destaca The Godfather, donde interpretó a Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone, papel que impulsó su carrera a un nuevo nivel. Desde entonces trabajó de manera constante, incluyendo su participación como ejecutivo televisivo en Network y su incursión en televisión con la miniserie Lonesome Dove.

¿Cómo murió Robert Duvall?

AFP/ARCHIVO

De acuerdo con un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa, Luciana, el intérprete murió “en paz” el domingo en su residencia de Middleburg, Virginia; aún sin revelar las causas de su muerte. El mensaje también precisó que no se llevará a cabo un servicio formal. En su lugar, “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Además de actuar, Duvall desarrolló proyectos como realizador. Escribió, dirigió y coprotagonizó The Apostle, centrada en un predicador atormentado, trabajo que le significó una nueva nominación al Oscar como actor. Posteriormente dirigió Assassination Tango y Wild Horses, ampliando así su labor detrás de cámaras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB