Shakira celebra el éxito total con "Las Mujeres Ya No Lloran"

La estrella colombiana Shakira conmemoró el pasado 14 de febrero el primer aniversario de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", que arrancó el 11 de febrero de 2025 y marcó su regreso triunfal a los escenarios tras siete años fuera de las grandes giras.

Este tour no solo volvió a poner a Shakira en el centro de la atención global, sino que la convirtió en una de las artistas latinas más exitosas de la historia, con recaudaciones millonarias y récords en taquilla.

Para celebrar el hito, Shakira compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, con el que agradeció el apoyo incondicional de sus fans, a quienes cariñosamente llama su "manada".

"Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días".

El post fue acompañado por recuerdos, imágenes y momentos del recorrido que la llevó por estadios de todo el mundo, además de conectar con fans en diferentes continentes.

La agenda para 2026 no se detiene: Shakira regresará a México para extender su récord en el Estadio GNP Seguros con un total de 13 presentaciones en una misma gira, con show el 27 de febrero próximo.

